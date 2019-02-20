МИД назвал мифом данные о гуманитарной деятельности «Белых касок»

Министерстве иностранных дел России заявили, что российская сторона ведёт работу по развенчанию мифа западных спецслужб об «исключительно гуманитарной деятельности» организации «Белые каски».

Соответствующее заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Российская Федерация на всех профильных международных площадках ведёт работу по развенчанию созданного западными спецслужбами мифа о якобы исключительно гуманитарной деятельности «Белых касок», — заявили в МИД.

В сообщении говорится, что в декабре 2018 года постпредство России при ООН совместно с представителями Сирии организовало в штаб-квартире ООН мероприятие, посвящённое разоблачению истинной сущности «Белых касок», в ходе которой был подготовлен 250-страничный доклад.

В МИД отметили, что «Белые каски» являются аффилированной с террористическими группировками структурой.

«Российская Федерация продолжит кропотливую работу по информированию международной общественности об истинном лице псевдогуманитарщиков из «Белых касок», — добавили во внешнеполитическом ведомстве.