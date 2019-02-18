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Стороны конфликта в Йемене достигли соглашения о передислокации войск 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: © AFP 2019 / Stringer
Представители правительства Йемена и повстанцев-хуситов из движения "Ансар Алла" в ходе четвертого совместного совещания 16-17 февраля достигли существенного прогресса в вопросе передислокации военных сил, говорится в заявлении пресс-офис генерального секретаря ООН.
"После длительных, но конструктивных обсуждений при содействии председателя координационного комитета по вопросам передислокации стороны достигли соглашения относительно первой фазы взаимной передислокации войск", — говорится в сообщении.
Сообщается, что стороны также достигли некоторых договоренностей по второй фазе передислокации.
"Ожидается, что следующее совещание координационного комитета будет созвано в течение недели с целью завершения выработки соглашения по второй фазе", — отметили в пресс-офисе генсека.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Швеции. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.
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Ближний Восток , Армия , Войска , ООН , Йемен
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