В Израиле назначили нового министра иностранных дел 

Главой Министерства иностранных дел Израиля назначен Исраэль Кац. Ранее он занимал должность министра транспорта и разведки.
זה רגע מרגש עבורי, אני נכנס היום ברגל ימין למשרד החוץ כשתחושת שליחות גדולה מלווה אותי.
אני מודה לראש הממשלה על האמון.
אני שמח לעמוד בראשו של המשרד, יחד עם ראש הממשלה נמשיך לקדם ולהוביל את מדיניות החוץ של מדינת ישראל להישגים נוספים. pic.twitter.com/8ykO9UeE8p— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) 17 февраля 2019 г.
«Это волнительный для меня момент. Я приступаю к руководству министерством иностранных дел с чувством огромной ответственности за возложенную на меня миссию», — говорится в сообщении Каца в Twitter.
Ранее стало известно, что Израильский премьер Биньямин Нетаньяху планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным 21 февраля в Москве.