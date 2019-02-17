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В Израиле назначили нового министра иностранных дел 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Главой Министерства иностранных дел Израиля назначен Исраэль Кац. Ранее он занимал должность министра транспорта и разведки.
«Это волнительный для меня момент. Я приступаю к руководству министерством иностранных дел с чувством огромной ответственности за возложенную на меня миссию», — говорится в сообщении Каца в Twitter.
Ранее стало известно, что Израильский премьер Биньямин Нетаньяху планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным 21 февраля в Москве.
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Ближний Восток , В мире , Биньямин Нетаньяху , Владимир Путин , МИД , Израиль
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