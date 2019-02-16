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В ООН подсчитали погибших в лагере «Рукбан» детей 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Не менее восьми детей за последний месяц погибли лагере беженцев Рукбан на территории Сирии, заявил официальный представитель управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Андрей Махечич.
В УВКБ сообщили, что зима обострила и без того сложную ситуацию в сирийском лагере, где большую часть гражданского населения представляют женщины и дети. Они живут во временных укрытиях, не защищенных от суровых погодных условий.
Отмечается, что многие женщины боятся покидать свои грязные убежища или палатки, так как существует серьезная опасность сексуального насилия и домогательств. «Некоторые рассказали нам, что вынуждены были использовать секс как последнюю возможность выжить», — передает РИА «Новости» слова Махечича.
По его словам, сотрудники УВКБ встречались с матерями, которые держат свои дочерей в помещении, поскольку слишком боятся отпускать их в импровизированные школы.
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее сообщал, что, по словам беженцев лагеря «Рукбан», их насильно удерживают поддерживаемые США боевики.
В прошлом году Минобороны России заявляло об ответственности США за беспредел в лагере «Рукбан».
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Ближний Восток , В мире , Игорь Конашенков , Министерство обороны , ООН , РИА Новости , Сирия
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