В ООН подсчитали погибших в лагере «Рукбан» детей

Не менее восьми детей за последний месяц погибли лагере беженцев Рукбан на территории Сирии , заявил официальный представитель управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Андрей Махечич.

В УВКБ сообщили, что зима обострила и без того сложную ситуацию в сирийском лагере, где большую часть гражданского населения представляют женщины и дети. Они живут во временных укрытиях, не защищенных от суровых погодных условий.

Отмечается, что многие женщины боятся покидать свои грязные убежища или палатки, так как существует серьезная опасность сексуального насилия и домогательств. «Некоторые рассказали нам, что вынуждены были использовать секс как последнюю возможность выжить», — передает РИА «Новости» слова Махечича.

По его словам, сотрудники УВКБ встречались с матерями, которые держат свои дочерей в помещении, поскольку слишком боятся отпускать их в импровизированные школы.

В прошлом году Минобороны России заявляло об ответственности США за беспредел в лагере «Рукбан».