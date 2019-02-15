В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев

Свыше тысячи человек вернулись в Сирию из Ливана Иордании за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 010 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" — 346 человек (женщин — 103, детей — 176), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" — 664 человека (женщин — 199, детей — 339)", — говорится в бюллетене.

Сообщается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись 32 сирийца.

Фондом имени Кадырова была проведена адресная благотворительная помощь в Алеппо, в ходе которой сирийским гражданам выдали 15 продовольственных наборов, добавляется в сообщении.

По данным центра, инженерные подразделения САР за сутки разминировали 2,6 гектара территории. "Обнаружено и уничтожено 19 взрывоопасных предметов", — говорится в бюллетене.