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В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Свыше тысячи человек вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 010 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" — 346 человек (женщин — 103, детей — 176), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" — 664 человека (женщин — 199, детей — 339)", — говорится в бюллетене.
Сообщается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись 32 сирийца.
Фондом имени Кадырова была проведена адресная благотворительная помощь в Алеппо, в ходе которой сирийским гражданам выдали 15 продовольственных наборов, добавляется в сообщении.
По данным центра, инженерные подразделения САР за сутки разминировали 2,6 гектара территории. "Обнаружено и уничтожено 19 взрывоопасных предметов", — говорится в бюллетене.
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Ближний Восток , В мире , Иордания , Ливан , Сирия
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