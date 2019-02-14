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Путин заявил, что с действиями террористов в Идлибе нельзя мириться 

ТАСС + ещё 1 49 минут назад
Фото: ТАСС
Россия, Турция и Иран должны обсудить практические шаги по ликвидации террористического очага в провинции Идлиб. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на трехстороннем саммите в Сочи по сирийскому урегулированию.
"В провинции [Идлиб] удается поддержать режим прекращения боевых действий, но это не означает, что мы должны мириться с присутствием в районе Идлиба террористических группировок. Поэтому предлагаю рассмотреть конкретные практические шаги, которые Россия, Турция и Иран могли бы предпринять для полного уничтожения террористического очага", — сказал Путин.
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Ближний Восток , Армия , Политика , Владимир Путин , Идлиб , Иран , Сочи , Турция
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