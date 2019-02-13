США придумали план, как помирить арабов и евреев

Ирана. Трамп и его зять Кушнер, похоже, решили войти в историю как люди, впервые за 70 лет помирившие арабов с евреями. Кушнер полтора года готовил сделку, и вот наконец, если верить утечкам, план готов. Уже ясно, что фактором, призванным сдвинуть дело с мертвой точки, станут большие деньги — Кушнер придумал «план Маршалла» для Палестины , в рамках которого США могут «перекупить» движение ХАМАС

Во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров обрушился с резкой критикой на обещанную Вашингтоном палестино-израильскую «сделку века», хотя ее проект еще пока не обнародован. Имеющаяся информация позволяет оценить эту будущую «сделку» как разрушающую все, что было сделано до сих пор, возмутился Лавров на встрече с участниками межпалестинских переговоров в Москве

«Судя по тому, что мы слышим от тех, кто имеет хоть какое-то касательство к односторонним американским инициативам и действиям, речь пойдет о совсем ином подходе, нежели создание жизнеспособного палестинского государства в границах 1967 года с возможными равноценными разменами и со столицей в Восточном Иерусалиме», — цитирует главу МИДа ТАСС.

Лавров убежден: прежде чем мирить палестинцев и евреев, надо сперва помирить самих палестинцев. Как известно, речь идет о расколе между движениями ФАТХ и ХАМАС. Встреча с участием делегаций ФАТХ, ХАМАС и других движений проходит в Москве 11–13 февраля.

Накануне телеканал Fox news со ссылкой на свои источники сообщил, что окончательный проект так называемой сделки века готов. Документ составляет 175–200 страниц. К нему имеют доступ максимум пять человек. Как отмечается в сюжете телеканала, Трамп, ознакомившись с текстом проекта, остался им чрезвычайно доволен. Fox news предполагает, что документ будет обнародован не раньше парламентских выборов в Израиле , которые намечены на 9 апреля, и после того, как будут проведены необходимые консультации. Уже на этой неделе автор плана, советник по внешней политике Трампа и его зять Джаред Кушнер поедет в Варшаву — на конференцию по безопасности по ближневосточному урегулированию. Возможно, уже там достоянием гласности станут какие-то тезисы из мирного плана. А в конце февраля Кушнер посетит пять стран Персидского залива, чтобы обсудить сделку с монархами.

Пока же о плане распространяются сообщения, достоверность которых вызывает вопросы. Так, в январе израильский «10 канал» рассказал, будто Трамп предложит создать независимое палестинское государство на Западном берегу реки Иордан (но не в секторе Газа), заморозить строительство новых еврейских поселений и передать новому независимому палестинскому государству отдельные районы Восточного Иерусалима. А панарабский телеканал «Аль Майадин» в сентябре сообщал о том, что Трамп якобы предлагал лидеру Палестинской национальной администрации Махмуду Аббасу создать конфедерацию с Иорданией . Тот отказался.

Тогда же, в январе, американский телеканал CBN News сообщил со ссылкой на источник в американском правительстве, что «сделка века» предусматривает обмен землями: Палестина получит 85–90% Западного берега, а еврейские поселенцы оттуда будут возвращены на территорию Израиля. Поселения же палестинцев, которые по израильским законам считаются незаконными, будут также перенесены. Кроме того, Израиль публично признает факт «страданий палестинского народа» после 1948 года.

О том, какие схемы компромиссов содержит в себе «план Кушнера», что на что должны поменять арабы и евреи ради примирения, наблюдатели гадают уже не первый месяц.

Бывший посол Израиля в Москве, старший научный сотрудник Института исследований национальной безопасности Университета Тель-Авива Цви Маген уверен: если американцы обеспечат мощную финансовую подпитку плана, это повысит шансы на его реализацию.

«Основная база этой программы — политическая договорная, но если она будет подкреплена таким экономическим «планом Маршалла», то это, может, конечно, содействовать.

К этому следует добавить, что в палестинском лагере не все просто, потому что руководство, извините за выражение, дряхлеет, — сказал Цви Маген газете ВЗГЛЯД. — Там уже идет борьба за наследство, власть, поэтому все крайне непросто».

«Насколько я понимаю, это будет не двустороннее, не палестино-израильское, а региональное комплексное решение, в котором будут задействованы основные государства региона, а это Саудовская Аравия, страны Залива, Египет, Иордания. Они если прямо и не участвуют, то возьмут на себя, скажем, вопрос урегулирования договорного процесса с палестинцами и так далее. Что касается других аспектов, то есть мнение, что Израилю придется отступить в тех или иных географических вопросах, но это все соответствует старым схемам обмена территориями», — пояснил бывший посол.

Российские эксперты не исключают, что главной в «плане Кушнера» станет «деиранизация» Палестины.

«Если какой-то размен и будет, Трамп, судя по контурам его внешней политики, попытается снизить влияние Ирана в Палестине. Вполне возможно, будет какая-то помощь территориям, которые контролирует ХАМАС, в обмен на деиранизацию Палестины», — сказал газете ВЗГЛЯД президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

При этом просто выделить деньги, даже большие, для ХАМАСа недостаточно. От Израиля, который тоже заинтересован в снижении влияния Ирана в регионе, возможно, потребуют каких-то уступок, связанных со строительством стены на границе с сектором Газа, полагает эксперт.

По мнению Абзалова, в любом случае все предложения американского президента будут касаться трех тем: статус Иерусалима, еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан и ситуация в секторе Газа.

«После ухода Обамы активизировалось строительство еврейских поселений на спорных территориях. Традиционно это являлось важным фактором для всех консерваторов в Израиле», — отмечает Абзалов.

Поэтому сворачивание строительства новых поселений будет сильным ударом по правительству Биньямина Нетаньяху . Тем не менее Трамп это может предложить в качестве одной из уступок с израильской стороны, но, разумеется, только после парламентских выборов в Израиле.

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов считает маловероятным, что Трамп попытается как-либо перекупить ХАМАС, хотя теоретически хамасовцы могут на время прекратить сотрудничать с Тегераном: все-таки изначально эта группировка не сотрудничала с иранцами.

«В терминологии Трампа это было бы «плохой сделкой», потому что непонятно, как проверять ее реализацию, — сказал Лукьянов газете ВЗГЛЯД. — Хорошо, допустим, что ХАМАС в процессе каких-то переговоров пообещает свернуть сотрудничество с Ираном. Ну а дальше что? Деньги хамасовцы возьмут, деньги быстро кончатся, потому что Палестина вообще известна способностью абсорбировать большие деньги без заметного результата. И всё вернется на круги своя. Мне кажется, таких предложений Трамп делать не будет».

Как известно, Трамп обещал подготовить «сделку века», которая устроит как израильтян, так и палестинцев, с момента своего избрания два года назад. С тех пор Кушнер без лишней шумихи занимался подготовкой мирного плана. В декабре 2017 года Трамп признал Иерусалим столицей еврейского государства. Правда, надо уточнить, что посольство открылось в самом центре города, условно посередине между западной и восточной его частями. Теоретически этот факт никак не мешает провозглашению арабами своей столицы в восточной части Иерусалима.

Как и Сергей Лавров, депутат кнессета Ксения Светлова уверена, что план Кушнера провалится, то есть Трампу не удастся войти в историю в образе миротворца.

«У Абу Мазена (Махмуда Аббаса) есть красная черта: Восточный Иерусалим — это столица Палестинского государства. Если новый план Трампа не включает этого положения, хотя бы в отношении какой-то части Восточного Иерусалима… Второй момент — возвращение палестинских беженцев хотя бы в каком-то формате. Это начальные предложения, без которых палестинцы работать не будут», — сказала она газете ВЗГЛЯД.

Кроме того, депутат верит в неподкупность движения ХАМАС.

«ХАМАС на протяжении тех 12 лет, когда он находится у власти, получал предложения — в том числе щедрые финансовые предложения — от «ближневосточного квартета» (ООН, Евросоюз, США, Россия). В обмен на признание Государства Израиль, на признание мирных соглашений, которые ранее заключались Израилем и ФАТХ, и на отказ от террористической деятельности с 2006 года ХАМАСу предлагали буквально золотые горы. Если бы они хотели только денег, проблему давно можно было бы решить. Но речь идет о террористической организации, у которой есть четкая идеология, которую можно смягчить «по краям», но не изменить ее в корне», — пояснила депутат израильского парламента.

«Если они будут вести переговоры с Израилем о признании Израиля, то ХАМАС больше не будет ХАМАСом, и руководство этой организации это прекрасно понимает — иначе бы не сидели 12 лет в блокаде. Скорее всего, план будет представлен после израильских выборов 9 апреля. Неважно, кто одержит на них победу, — скорее всего, это будет нынешний премьер Биньямин Нетаньяху, но сдвинуть с мертвой точки ближневосточный процесс будет не под силу даже Трампу», — подытожила Светлова.

Напомним, что самая известная попытка помирить два братских семитских народа произошла в 1993 году — по итогам длительных тайных переговоров, проходивших в Осло. Была подготовлена «Декларация принципов о временных мерах по самоуправлению». Под ней поставили подписи лидер палестинцев Ясир Арафат и израильтян Ицхак Рабин . Церемония прошла в Вашингтоне на лужайке Белого дома в присутствии посредника — президента Билла Клинтона . В соответствии с соглашением, создавалась Палестинская национальная администрация (в трактовке Израиля — автономия) в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, создавалось палестинское правительство и законодательный совет. Израиль и палестинцы обязывались сотрудничать, в частности, в области экономики.

Россия тем временем также продолжает активную дипломатию в регионе. В выходные стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху скоро вернется в Москву, где его примет президент Владимир Путин . Как уточнил Нетаньяху в своем Twitter, встреча намечена на 21 февраля. Он намерен обсудить с Путиным «региональные вопросы».