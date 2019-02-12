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В Алеппо состоялся обмен военнопленными 

ТАСС 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
В районе населенного пункта Дейр-Как в провинции Алеппо во вторник состоялся обмен 20 удерживаемых формированиями вооруженной оппозиции сирийских граждан на 20 членов незаконных вооруженных формирований, сообщает корреспондент ТАСС с места события.
"Обмен был организован при участии представителей Минобороны России, Турции и Ирана в рамках деятельности Рабочей группы по освобождению задержанных и заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести в Сирии, созданной по итогам Международной встречи по Сирии в Астане 22 декабря 2017 года", — сообщили в Минобороны РФ. В качестве наблюдателей при обмене присутствовали представители "Общества Сирийского Арабского Красного Полумесяца".
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Ближний Восток , В мире , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС
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