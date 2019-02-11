В Палестине рухнул «дуб Авраама» 

В столице Палестины упал знаменитый Мамврийский дуб, который по легенде является современником Авраама, предполагается, что ему не менее 5000 лет. Именно это дерево запечатлено на иконах, считается, что встреча ветхозаветного патриарха со Святой Троицей произошла в сени дуба. Теперь же религиозные люди бьют тревогу, по их мнению, немой свидетель тех событий погиб, в чем узрели начало апокалипсиса. При этом представители Русской Духовной миссии в Хевроне, на чьей территории произрастает древнее дерево, заверяют, что не стоит бить тревогу, ни о какой гибели библейской святыни речи не идет. Более того, тысячелетнее растение дало несколько побегов, а российские ученые занимаются консервацией ствола дуба, поскольку он начал высыхать с середины 90-х годов прошлого века.