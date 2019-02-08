Россия призвала устранить военное присутствие США в Сирии

В МИД отметили, что 6 февраля в «Рукбан» отправили гуманитарный конвой ООН и Сирийского общества Красного Полумесяца при содействии Москвы . Министерство понадеялось, что международная организация не допустит попадания гумпомощи экстремистам, как это случилось, по его данным, в 2018 году, когда «распределение груза было отдано, по сути, на откуп подшефным США боевикам из группировки "Магавир ас-Саура"».

«Ожидаем от представителей ООН подробного отчета о проведенных мероприятиях, а также информацию с конкретными предложениями по расформированию лагеря и эвакуации его жителей», — отмечается в сообщении.

Кроме того, МИД обратил внимание на бедственное положение лагеря «Аль-Хауль» в провинции Хасеке. Он оказался перенаселен, так как значительная его часть — около 23 тысяч человек — прибыла из провинции Дейр-эз-Зор, «спасаясь от проводимой США и их союзниками силовой операции против ИГИЛ в населенном пункте Хаджин с многочисленными жертвами среди мирных жителей».

Ранее в феврале сообщалось, что США начали усиливать военное присутствие в Сирии. В декабре Вашингтон объявил, что выведет свои войска из республики.