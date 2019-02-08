Anadolu (Турция): Россия, самые теплые моря и Ближний Восток

Anadolu (Турция) . Еще со времен Петра I Россия ведет политику «выхода к теплым морям». Кто придет к Царьграду и Персидскому заливу и будет править этими землями, сможет править миром, говорилось когда-то. И сегодня Россия последовательно закрепляется на Ближнем Востоке. Вот почему она любой ценой отстаивает Сирию , торгует с Турцией , собирает в Кремле лидеров арабских стран, пишет

В завещании, приписываемом российскому императору Петру I, который наравне с эпитетом «Великий» известен также как «Безумный», выражалась необходимость как можно ближе продвигаться к проливам и Стамбулу (называемому «Царьградом» ), а также Персидскому заливу, и отмечалось, что тот, кто будет управлять этими территориями, сможет править миром. Для этого между Турцией и Ираном постоянно нужно было сеять семена смуты. И действительно, в те времена Черное море было внутренним озером Османской империи, а на Балтийском море господствовала Швеция . Россия, не имевшая возможности выйти в иные моря, кроме тех, что значительную часть года находились подо льдом на севере, была крупной сухопутной державой. Цель, политика «выхода к теплым морям», с одной стороны, носила стратегический характер, но наряду с этим в более поздние времена происходила и от людского запроса.

Ирак и Сегодня русские могут в качестве туристов загорать и плавать в теплых морях — в Анталье или других портах Средиземного моря. Хотя благодаря туризму было удовлетворено одно из измерений этой политики, связанное с людским запросом, после краха Советского Союза Россия лишилась таких своих союзников на Ближнем Востоке, как Йемен Ливия . Потеряла все, что Фукуяма выразил в своей знаменитой концепции, которую можно обобщить как «торжество либеральной демократии, свободной рыночной экономики и однополярного мира» или «конец истории».

С приходом Путина к власти в России в начале 2000-х годов эта концепция Фукуямы лопнула. Возможности, которые дала война в Сирии, обеспечили успех продолжавшейся со времен Петра I политики «выхода к теплым морям». Более того, из-за ближневосточной политики последних двух американских президентов Обамы и Трампа или, точнее говоря, отсутствия такой политики Россия даже пересекла Средиземное море и достигла еще более теплых морей, а именно Красного моря и Персидского залива.

Когда Россия напрямую вмешалась в войну в Сирии в 2015 году, многие никак не предвидевшие это комментаторы сомневались, что экономика страны сможет долгое время выдерживать такие затраты. Но тем, кто знает о трехвековой политике России «выхода к теплым морям» и преемственности в государстве, было нетрудно догадаться, что, потеряв других своих союзников в теплых морях после краха Советского Союза, Россия будет любой ценой пытаться защитить свою последнюю гавань — Сирию и сирийский режим. Особенно когда перед глазами стоят такие примеры, как Ливия, Йемен и Ирак.

В последнее время политика России на Ближнем Востоке в целом и в Сирии в частности оказала влияние и на страны региона. В силу напоминающей гадание на ромашке политики непредсказуемого президента США Россия снова стала центром притяжения. Россия, кажется, восстановила свое господство и влияние в регионе, которое она уступила США после окончания холодной войны. А последнее решение США, связанное с выводом войск из Сирии (если американцы действительно уйдут), в некотором смысле подразумевает признание Америкой господства России в регионе.

В этом также можно убедиться, если обратить внимание на отношения США со странами региона. В противовес США, которые расходятся во мнениях со своим стратегическим союзником и членом НАТО — Турцией — по таким вопросам, как Сирия, Египет, Палестина и террористическая организация Фетхуллаха Гюлена (Fethullah Gülen), политические, военные и экономические отношения России с Турцией постоянно развиваются. Россия, в частности, в этом году планирует поставить Турции ракетные системы С-400. Но почти 300 лет Россия рассматривала господствовавшую в проливах Османскую империю и ее наследницу Турцию как крупнейшее препятствие на пути к своему идеалу «выхода к теплым морям» и много раз воевала во имя этого.

В 2018 году Путин чаще всего говорил по телефону с президентом Эрдоганом: ровно 20 раз. При этом с Трампом Эрдоган провел только семь телефонных разговоров за год. Вместе с тем Нетаньяху, премьер-министр Израиля, который является важнейшим союзником США в регионе, за 2018 год побеседовал со своим извечным покровителем по телефону только три раза, а с Путиным — целых 11 раз; четыре раза Нетаньяху стучался в двери Кремля, словно Москва стала ближайшим соседом.

В последнее время Путин превратил Кремль в такое место, куда могут заглянуть в гости развеяться все лидеры Ближнего Востока. Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз в 2017 году стал первым саудовским монархом, посетившим Кремль. Соглашение Москвы и Эр-Рияда, важнейшего союзника США в арабском мире, о действиях в целях стабилизации цен на нефть вдохнуло жизнь в саудовскую и российскую экономики. Наряду с эмиром Катара наследный принц Абу-Даби тоже был в числе арабских лидеров, посетивших Кремль. А президент Египта ас-Сиси с момента прихода к власти побывал в Кремле четыре раза.

Вне всякого сомнения, крупнейшего успеха в реализации политики «выхода к теплым морям» Россия, постоянно развивающая свои отношения с Ираком, Ливаном, Алжиром и Ливией, добилась в Сирии. С размещением на авиабазе Хмеймим, где находятся самолеты, вертолеты и около 2 тысяч человек персонала, в дополнение к морской базе в Тартусе — еще около двух тысяч военных — Россия увековечила свое единоличное присутствие в этом стратегически важном регионе со значительными объемами запасов природного газа, прямо напротив Кипра в Восточном Средиземноморье, на перекрестке Турции, Ливана, Израиля, Иордании и Египта.

Россия как существенно нарастила объемы продажи оружия на Ближний Восток, так и получила возможность испытать в Сирии вновь разработанные вооружения. В случае ухода США из Сирии Россия станет самым сильным игроком на поле Восточного Средиземноморья, сможет доминировать в регионе. А главное — Россия, которая возродилась из пепла после 1990-х годов, в сотрудничестве с Турцией и Ираном нанесет серьезный удар по ставшему традиционным превосходству США в регионе и заполнит созданный ими пробел. Россия, несмотря на то, что ее экономическая и военная сила ни с какой точки зрения не сопоставима с возможностями США, использовала свою силу более эффективно и, ведя политику в соответствии со своей целью, достигла успеха. Бесспорно, большую роль в этом сыграла туманная и непонятная политика США на Ближнем Востоке. Иногда в футболе очень сильные команды проигрывают более слабым.