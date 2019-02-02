Иран представил новую крылатую ракету дальнего действия, сообщили СМИ

Вооруженные силы Ирана представили в субботу новую крылатую ракету дальнего радиуса действия "Ховейзе", сообщает телеканал Press TV.

Демонстрация ракеты состоялась на выставке военных достижений Ирана в Тегеране на фоне празднований, посвященных 40-ой годовщине победы в стране Исламской революции. На церемонии присутствовал министр обороны Ирана Амир Хатами.

"Эта ракета принадлежит семейству "Сумар". Она может быть приготовлена к запуску в краткие сроки. У нее очень высокая эффективность", — заявил он в ходе выступления, трансляцию которого вел телеканал.

По его словам, ракета была разработана экспертами компании Aerospace Industries Organization, дальность ее полета составляет более 1350 километров. Министр отметил, что ракета имеет высокую точность и может лететь на малых высотах.