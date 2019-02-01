Неспособность вытеснить Иран: Израиль ограничен в своём выборе (Al-Akhbar, Ливан)

Хрупкий баланс сил в регионе сейчас зависит от позиций России Израиля . Тель-Авив стремится избежать прямой конфронтации со сторонами антитеррористической оси, надеясь на ухудшение отношений России и Ирана . Россия же стремится поддерживать тесные связи как с Тель-Авивом, так и с Тегераном . Одно ясно точно: военный вариант не принесет Израилю нужных результатов — придется договариваться.

Визиты российских делегаций в Израиль и ответные встречи сегодня свидетельствуют не столько о нормальном взаимодействии стран, сколько о формировании специфического регионального политического ландшафта, связанного с безопасностью и политическими событиями на сирийской арене. В данном контексте следует рассматривать в том числе недавнюю встречу российской делегации с израильскими официальными лицами в Тель-Авиве и Иерусалиме . В состав делегации вошли специальный посланник президента России Владимира Путина по Сирии Александр Лаврентьев и заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин

Визит состоялся на фоне крайней напряженности между Израилем и Сирией в связи с продолжающимися израильскими воздушными налетами, последним из которых стал ракетный удар по аэропорту Дамаска . Все это сопровождается взаимными угрозами, и Россия делает все, чтобы они не привели к эскалации конфликта. В ходе приема российских делегаций со стороны израильских официальных лиц больше не проявляется безразличие к позиции и предложениям этих делегаций относительно будущего ситуации на сирийской сцене. Эта тенденция укрепилась в Тель-Авиве в свете продолжающегося отступления Соединённых Штатов

Тель-Авив стремится избежать прямой и широкомасштабной военной конфронтации со сторонами антитеррористической оси, включая Россию. В то же время он больше не может игнорировать российскую позицию, ее сеть отношений и интересов и пытается действовать дальше в надежде, что произойдет столкновение интересов между Ираном и Россией. В свою очередь Россия пытается сделать обратное и сбалансировать свои действия в отношениях с Тель-Авивом и осью сопротивления. С одной стороны, Москва не хочет широкомасштабного противостояния, а с другой — стремится поддерживать тесные связи как с Тель-Авивом, так и с Тегераном. Именно этим объясняются заявления России, которые подчеркивают тесные отношения с Ираном, и одновременно ее «успокаивающие» сообщения, адресованные Израилю.

В качестве примера такой двойственности в российской позиции (которая может иметь множество объяснений) следует привести слова официального представителя МИД России Марии Захаровой , которая призвала Израиль прекратить свои атаки на суверенное государство, коим является Сирия. Такую же позицию озвучили российские чиновники израильскому послу в Москве Гарри Корену. До этого представитель Министерства обороны России назвал воздушный израильский налёт «провокационным». Тем не менее Вершинин, как член последней российской делегации, заявил, что Россия не является союзником Ирана и его страна гарантирует безопасность Израиля, что можно расценивать как обнадеживающее послание для Тель-Авива в рамках двусторонних переговоров между странами.

В свете этого очевидно, что нападения, совершенные Израилем, в своих целях больше не ограничиваются тем, что играют роль «битвы между войнами». В то же время он целенаправленно ищет способ оказать давление на российскую сторону, чтобы подтолкнуть ее к оправданию ударов в связи с иранским присутствием.

С другой стороны, позиция и ответные действия Сирии и оси сопротивления оказывают давление на израильскую сторону и таким образом подталкивают Россию стремиться уравновесить свои политические альтернативы. В этом контексте Израиль, судя по всему, ограничен в выборе действий на сирийской арене, особенно после того, как стало ясно, что военный вариант, который он хотел претворить в жизнь, не даст нужных ему результатов. В данных обстоятельствах президент Израиля Реувен Ривлин охарактеризовал стратегическое положение его страны в этот период как сложное и предсказал, что Иран активизирует свои действия в ответ на израильское вмешательство в Сирии.

В своем выступлении на ежегодной конференции в Научно-исследовательском институте национальной безопасности в Израиле бывший командующий израильскими военно-воздушными силами генерал-майор Амир Эшель подчеркнул, что, несмотря на большую военную мощь Израиля, он не в силах заставить иранцев покинуть Сирию. «Однако Россия может сделать это», — сказал он, добавив, что есть большая вероятность, что Россия выступит против израильтян. Генерал-майор отметил, что прямая альтернатива мощным ударам по сирийскому режиму, в которых Россия не заинтересована, и действиям Израиля в отношении иранского присутствия и передачи оружия «Хезболле» , это уход иранских сил из Сирии. Однако это произойдет не в результате военной операции, а благодаря политическому процессу под российским руководством.

По оценкам Эшеля, эскалация в ее нынешнем виде не приведет к всеобъемлющему противостоянию, поскольку Россия этого не допустит. В свою очередь это позволит создать баланс для взаимного сдерживания между Израилем и Ираном. Генерал-майор добавил, что операции, которые Израиль проводит против Ирана, нацелены на создание действенных рычагов политического давления на Иран. Как и в случае с израильскими официальными лицами, которые возлагают на Вашингтон ответственность за нынешнюю ситуацию в регионе, Эшель полагает, что лучшей альтернативой является активизация политики Соединенных Штатов на международной арене, однако этого не произойдет.

Al-Akhbar, Ливан