Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США уничтожили захваченную террористами мечеть в Сирии 

News.ru 48 минут назад
Фото: globallookpress.com
Возглавляемая США коалиция в Сирии уничтожила мечеть, в которой находился командный пункт террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ).
Отмечается, что при ударе были уничтожены несколько боевиков.
Террористы во время вооруженных конфликтов часто используют обладающие особым статусом здания, например, мечети, больницы, а также объекты культурного наследия, сообщает РИА Новости.
В начале января официальный представитель штаба операции «Непоколебимая решимость» полковник американских сухопутных войск Шон Райан заявил о начале процедуры по выведению американских войск из Сирии.
Ранее News.ru писал о том, что президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара сможет окончательно ликвидировать ИГ (запрещена в России) в Сирии, но не без помощи США.
News.ru: последние новости
Турция сама сможет создать зону безопасности в Сирии Израиль назвал причину бомбёжек Сирии Посольство США предупредило о взрыве в Женеве
Ближний Восток , Армия , Войска , Шон Райан , Исламское государство , РИА Новости , Сирия , США
Читайте также
Видео
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
04:37
Турция бросила Россию на полпути
Ближний Восток Статьи
01:53
Число россиян сократилось
Социология Катастрофы
05:20
Украина стремительно «опустынивается»
В мире
00:59
В Москве внезапно объявили о поддержке Порошенко
Политика
03:46
«Мразь конченая»: кого друзья винят в смерти Кельми
Шоу-бизнес Статьи
01:00
Соловьев чуть не довел Ковтуна до инфаркта
Общество
00:44
Путин сделал заявление после переговоров с Эрдоганом
Политика Ближний Восток
00:52
В Москве таксист привез пассажиров к грабителям
Происшествия Криминал
03:51
Суд решил судьбу Януковича
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение