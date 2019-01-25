США уничтожили захваченную террористами мечеть в Сирии

Возглавляемая США коалиция в Сирии уничтожила мечеть, в которой находился командный пункт террористов «Исламского государства» ( ИГ , запрещена в РФ ).

Отмечается, что при ударе были уничтожены несколько боевиков.

Террористы во время вооруженных конфликтов часто используют обладающие особым статусом здания, например, мечети, больницы, а также объекты культурного наследия, сообщает РИА Новости

В начале января официальный представитель штаба операции «Непоколебимая решимость» полковник американских сухопутных войск Шон Райан заявил о начале процедуры по выведению американских войск из Сирии.

Ранее News.ru писал о том, что президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара сможет окончательно ликвидировать ИГ (запрещена в России) в Сирии, но не без помощи США.