Израильские военные попали под обстрел на границе с Сирией

Израильские военнослужащие в ночь на четверг попали под обстрел на границе с Сирией и открыли ответный огонь, сообщила армейская пресс-служба.

С израильской стороны потерь не было, уточнили военные.

"Минувшей ночью военнослужащие Армии обороны Израиля, действовавшие… рядом с сирийским пограничным забором, засекли выстрелы в своем направлении. Войска открыли ответный огонь", — говорится в пресс-релизе.

Израильтяне не говорят, кто мог стоять за обстрелом. Ранее израильские военные разбомбили в Сирии несколько объектов иранского присутствия и установки ПВО, открывшие огонь по самолетам.