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Израильские военные попали под обстрел на границе с Сирией 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: AFP 2019 / Jalaa Marey
Израильские военнослужащие в ночь на четверг попали под обстрел на границе с Сирией и открыли ответный огонь, сообщила армейская пресс-служба.
С израильской стороны потерь не было, уточнили военные.
"Минувшей ночью военнослужащие Армии обороны Израиля, действовавшие… рядом с сирийским пограничным забором, засекли выстрелы в своем направлении. Войска открыли ответный огонь", — говорится в пресс-релизе.
Израильтяне не говорят, кто мог стоять за обстрелом. Ранее израильские военные разбомбили в Сирии несколько объектов иранского присутствия и установки ПВО, открывшие огонь по самолетам.
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Ближний Восток , В мире , ЦАХАЛ , Сирия
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