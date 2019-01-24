Вывод войск США из Сирии должен подстегнуть урегулирование сирийского конфликта, заявил РИА Новости министр финансов и заместитель премьер-министра Ирака Фуад Хуссейн.
"Они все еще там. И они говорят, что они там останутся еще на полгода. В любом случае, это решение президента США. Мы не знаем, как они будут все устраивать. Но в любом случае, это будет новая ситуация для Сирии. И на международном, а также на региональном уровне люди пытаются найти решение конфликта и прекратить боевые действия. И я надеюсь, это произойдет", — сказал он, отвечая на вопрос, как вывод военных США из Сирии может сказаться на безопасности в регионе.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против "Исламского государства"*, причем, в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. В декабре президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из САР.
*Террористическая организация, запрещенная в России.