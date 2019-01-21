Украина и Израиль заключили соглашение о свободной торговле

Представители украинской и израильской стороны подписали соглашение о зоне свободной торговли между двумя странами. Об этом в своём Facebook написал первый вице-премьер Украины Степан Кубив.

«Подписал соглашение о свободной торговле Украина-Израиль в рамках официального визита Петра Порошенко», — заявил он.

Кубив сообщил, что соглашение открывает возможности для модернизации промышленного производства на Украине, притока израильских инвестиций в сферы АПК, IT и высоких технологий.

Он добавил, что Израиль отменит ввозные пошлины для 80% промышленных товаров с Украины.

Также в Киеве надеются на расширение сотрудничества с Израилем в области транспортного машиностроения и авиационной сферы.

Ранее сообщалось, что Порошенко намерен подписать с израильскими властями соглашение о свободной торговле.