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Украина и Израиль заключили соглашение о свободной торговле 

RT на русском + ещё 1 53 минуты назад
Фото: Степан Кубів Facebook
Представители украинской и израильской стороны подписали соглашение о зоне свободной торговли между двумя странами. Об этом в своём Facebook написал первый вице-премьер Украины Степан Кубив.
«Подписал соглашение о свободной торговле Украина-Израиль в рамках официального визита Петра Порошенко», — заявил он.
Кубив сообщил, что соглашение открывает возможности для модернизации промышленного производства на Украине, притока израильских инвестиций в сферы АПК, IT и высоких технологий.
Он добавил, что Израиль отменит ввозные пошлины для 80% промышленных товаров с Украины.
Также в Киеве надеются на расширение сотрудничества с Израилем в области транспортного машиностроения и авиационной сферы.
Ранее сообщалось, что Порошенко намерен подписать с израильскими властями соглашение о свободной торговле.
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Ближний Восток , В мире , Украина , Петр Порошенко , Израиль
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