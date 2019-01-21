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Педерсен отметил ключевую роль России и ООН в сирийском урегулировании 

RT на русском + ещё 2 44 минуты назад
Фото: Reuters
Новый специальный посланник ООН по Сирии Гейр Педерсен во время визита в Москву заявил, что намерен совместно с Россией работать над урегулированием ситуации в Сирии.
Он напомнил, что уже посетил Дамаск и Эр-Рияд для переговоров с правительством и оппозицией, передаёт РИА Новости.
«И вот сейчас нахожусь в Москве. Вы правы, у нас очень хорошие отношения складываются между ООН и Россией, я намерен их углублять и развивать. Потому что считаю, что как Россия, так и ООН играют ключевую роль в продвижении вперёд политического процесса в Сирии», — сказал он.
По словам Педерсена, он собирается работать на основе принятых резолюций СБ ООН по Сирии, чтобы добиться возвращения беженцев и решения кризиса.
«Спасибо за то, что принимаете меня здесь, я готов у вас учиться и достигать результатов», — добавил он.
21 января Педерсен находится с визитом в Москве.
Как заявлял Генсек ООН Антониу Гутерреш, центральным вопросом на переговорах в Москве станет создание конституционного комитета Сирии.
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Комментарии
Ближний Восток , Политика , Антониу Гутерреш , Совбез ООН , ООН , Конституционный комитет Госдумы , РИА Новости , Дамаск , Москва , Сирия , Эр-Рияд
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