Новый специальный посланник ООН по Сирии Гейр Педерсен во время визита в Москву заявил, что намерен совместно с Россией работать над урегулированием ситуации в Сирии.
Он напомнил, что уже посетил Дамаск и Эр-Рияд для переговоров с правительством и оппозицией, передаёт РИА Новости.
«И вот сейчас нахожусь в Москве. Вы правы, у нас очень хорошие отношения складываются между ООН и Россией, я намерен их углублять и развивать. Потому что считаю, что как Россия, так и ООН играют ключевую роль в продвижении вперёд политического процесса в Сирии», — сказал он.
По словам Педерсена, он собирается работать на основе принятых резолюций СБ ООН по Сирии, чтобы добиться возвращения беженцев и решения кризиса.
«Спасибо за то, что принимаете меня здесь, я готов у вас учиться и достигать результатов», — добавил он.
21 января Педерсен находится с визитом в Москве.
Как заявлял Генсек ООН Антониу Гутерреш, центральным вопросом на переговорах в Москве станет создание конституционного комитета Сирии.