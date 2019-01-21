Сирийские системы ПВО отразили израильскую атаку благодаря тому, что Россия выстроила в этой стране идеальную эшелонированную противовоздушную систему. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказали военные эксперты.
"Ракетный удар израильских военно-воздушных сил по аэропорту в Дамаске — это "прощупывание" систем ПВО-ПРО после размещения в Сирии российских С-300, — отмечает заместитель Главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств участников СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев. — Это излюбленная тактика командования западных стран, и она довольно эффективна. Состоит в том, что самолеты, не входя в возможную зону поражения систем ПВО, наносят удар высокоточными ракетами по зоне предполагаемого расположения противоракетных систем.
Когда защитные комплексы "отрабатывают" перехват, радиоэлектронные системы на западных самолетах это фиксируют. В итоге командование страны, планирующей операцию, получает данные о том, какие комплексы защищают данную территорию, где примерно располагаются, насколько эффективно эшелонированы друг с другом. То есть это разведывательный удар с целью выяснить новые возможности сирийских противоракетных систем", — отмечает военный эксперт.
Системы противовоздушной обороны Сирии отразили израильскую атаку на юге страны — сообщило РИА "Новости" со ссылкой на сирийский военный источник.
"Все ракеты сбиты, ни одна из них не достигла цели", — уточнил собеседник агентства.
По предварительным данным, ПВО Сирии сбила семь ракет в районе международного аэропорта Дамаска. Удар управляемыми ракетами по территории Сирии был нанесен израильскими ВВС из акватории Средиземного моря. В Национальном центре управления обороной России рассказали — против израильских ракет применили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" и ЗРК "Бук".
"Система противовоздушной и противоракетной обороны Сирии, выстроенная Россией, глубоко эшелонированная. Это означает, что различные комплексы распознают цель и перехватывают на разных этапах, пока все угрозы не будут ликвидированы. В эту систему строены "Панцири", "Буки" и ЗРК "С-300" — современные и надежные системы. Судя по тому, что семь ракет были перехвачены, нам удалось создать действительно эффективную систему ПВО-ПРО в Сирии.
Сирия нас союзник, мы взяли обязательства по ее защите. Кроме того, в этой стране расквартированы наши военные базы, которые также могут подвергнуться атаке. Израиль же продемонстрировал враждебное отношение еще во время инцидента, когда в Сирии был сбит наш Ил-20, погибли россияне", — подчеркивает генерал.
Израиль, Иран, Сирия, США
12 января израильские самолёты нанесли удары со стороны области Северная Галилея на границе с Ливаном. Атаке подвергся район расположения международного аэропорта Дамаск, где одна из ракет попала в складское помещение. Ещё 8 ракет были сбиты в небе, заблаговременно до подлёта к Дамаску.
После атаки 12 января МИД Сирии в очередной раз потребовал от Организации Объединенных Наций принять меры для предотвращения атак Израиля. В открытых письмах к ООН ведомство заявило, что израильские власти пытаются уйти от решения внутренних проблем и пользуются "прикрытием" американской администрации. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, признал факт агрессии, однако сообщил, что Израиль "не прекратит выдворение Ирана из Сирии". представители израильской армии комментировать произошедшее отказались.
"Конфликт Ирана с Израилем тянется уже достаточно долго, причем Тель-Авив не считает нужным скрывать свои истинные намерения в отношении стратегического соперника в регионе, — констатирует военный эксперт, полковник в запасе Виктор Литовкин. — За спиной Израиля стоят США, потому политики этой станы действуют столь нагло и чувствуют безнаказанность. По сути, Штаты прикрывают любую агрессию стратегического партнера, причем на высшем международном уровне.
Корни нетерпимости Тель-Авива — в заявлении прежних властей Ирана, которые тоже открыто декларировали необходимость стереть Израиль с лица земли, этому государству нет места на Ближнем Востоке. Нынешние политики в Тегеране подобного себе уже не позволяют. Потому многие считают, что у Нетаньяху есть право не допустить появления Ирана у израильских границ, многие страны его в этом поддерживают.
При этом перспектив у жалоб Сирии на израильскую агрессию в ООН не много. В Совбезе этой организации Дамаск всегда поддержит Россия, однако Израиль там пользуется поддержкой США. Потому на любой просирийский проект резолюции американцами будет наложено вето. Впрочем, продвинуть на официальном уровне инициативы против Сирии Израиль тоже не сможет — этому воспрепятствует Москва. Потому ближневосточное противостояние сводится к геополитическому противовесу РФ и США".