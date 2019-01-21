«Оценить системы ПРО»: российский генерал объяснил цели ракетного удара Израиля по Дамаску

Сирийские системы ПВО отразили израильскую атаку благодаря тому, что Россия выстроила в этой стране идеальную эшелонированную противовоздушную систему. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказали военные эксперты.

"Ракетный удар израильских военно-воздушных сил по аэропорту в Дамаске — это "прощупывание" систем ПВО-ПРО после размещения в Сирии российских С-300, — отмечает заместитель Главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств участников СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев. — Это излюбленная тактика командования западных стран, и она довольно эффективна. Состоит в том, что самолеты, не входя в возможную зону поражения систем ПВО, наносят удар высокоточными ракетами по зоне предполагаемого расположения противоракетных систем.

Когда защитные комплексы "отрабатывают" перехват, радиоэлектронные системы на западных самолетах это фиксируют. В итоге командование страны, планирующей операцию, получает данные о том, какие комплексы защищают данную территорию, где примерно располагаются, насколько эффективно эшелонированы друг с другом. То есть это разведывательный удар с целью выяснить новые возможности сирийских противоракетных систем", — отмечает военный эксперт.

Системы противовоздушной обороны Сирии отразили израильскую атаку на юге страны — сообщило РИА "Новости" со ссылкой на сирийский военный источник.

"Все ракеты сбиты, ни одна из них не достигла цели", — уточнил собеседник агентства.

По предварительным данным, ПВО Сирии сбила семь ракет в районе международного аэропорта Дамаска. Удар управляемыми ракетами по территории Сирии был нанесен израильскими ВВС из акватории Средиземного моря. В Национальном центре управления обороной России рассказали — против израильских ракет применили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" и ЗРК "Бук".

"Система противовоздушной и противоракетной обороны Сирии, выстроенная Россией, глубоко эшелонированная. Это означает, что различные комплексы распознают цель и перехватывают на разных этапах, пока все угрозы не будут ликвидированы. В эту систему строены "Панцири", "Буки" и ЗРК "С-300" — современные и надежные системы. Судя по тому, что семь ракет были перехвачены, нам удалось создать действительно эффективную систему ПВО-ПРО в Сирии.

Сирия нас союзник, мы взяли обязательства по ее защите. Кроме того, в этой стране расквартированы наши военные базы, которые также могут подвергнуться атаке. Израиль же продемонстрировал враждебное отношение еще во время инцидента, когда в Сирии был сбит наш Ил-20, погибли россияне", — подчеркивает генерал.

Израиль, Иран, Сирия, США

12 января израильские самолёты нанесли удары со стороны области Северная Галилея на границе с Ливаном. Атаке подвергся район расположения международного аэропорта Дамаск, где одна из ракет попала в складское помещение. Ещё 8 ракет были сбиты в небе, заблаговременно до подлёта к Дамаску.

После атаки 12 января МИД Сирии в очередной раз потребовал от Организации Объединенных Наций принять меры для предотвращения атак Израиля. В открытых письмах к ООН ведомство заявило, что израильские власти пытаются уйти от решения внутренних проблем и пользуются "прикрытием" американской администрации. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху , в свою очередь, признал факт агрессии, однако сообщил, что Израиль "не прекратит выдворение Ирана из Сирии". представители израильской армии комментировать произошедшее отказались.

"Конфликт Ирана с Израилем тянется уже достаточно долго, причем Тель-Авив не считает нужным скрывать свои истинные намерения в отношении стратегического соперника в регионе, — констатирует военный эксперт, полковник в запасе Виктор Литовкин. — За спиной Израиля стоят США, потому политики этой станы действуют столь нагло и чувствуют безнаказанность. По сути, Штаты прикрывают любую агрессию стратегического партнера, причем на высшем международном уровне.

Корни нетерпимости Тель-Авива — в заявлении прежних властей Ирана, которые тоже открыто декларировали необходимость стереть Израиль с лица земли, этому государству нет места на Ближнем Востоке. Нынешние политики в Тегеране подобного себе уже не позволяют. Потому многие считают, что у Нетаньяху есть право не допустить появления Ирана у израильских границ, многие страны его в этом поддерживают.