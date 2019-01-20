Нетаньяху прокомментировал авиаудар по Сирии

Нетаньяху находится с однодневным визитом в Чаде

По данным Национального центра управления обороной РФ, ПВО Сирии в воскресенье отразили налет четырех истребителей-бомбардировщиков ВВС Израиля F-16, уничтожив семь ракет, выпущенных ими со стороны Средиземного моря по международному аэропорту Дамаска.

"У нас есть постоянная политика — противодействовать попыткам Ирана закрепиться в Сирии и нанести урон тем, кто пытается навредить нам", — цитирует премьер-министра Израиля его канцелярия.

"Эта политика не меняется, когда я в Израиле, не меняется она, и когда я нахожусь с историческим визитом в Чаде", — добавил он.