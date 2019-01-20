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Нетаньяху прокомментировал авиаудар по Сирии 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после авиаударов по Сирии заявил, что противодействие военному присутствию Ирана в САР является "постоянной политикой" еврейского государства.
Нетаньяху находится с однодневным визитом в Чаде.
По данным Национального центра управления обороной РФ, ПВО Сирии в воскресенье отразили налет четырех истребителей-бомбардировщиков ВВС Израиля F-16, уничтожив семь ракет, выпущенных ими со стороны Средиземного моря по международному аэропорту Дамаска.
"У нас есть постоянная политика — противодействовать попыткам Ирана закрепиться в Сирии и нанести урон тем, кто пытается навредить нам", — цитирует премьер-министра Израиля его канцелярия.
"Эта политика не меняется, когда я в Израиле, не меняется она, и когда я нахожусь с историческим визитом в Чаде", — добавил он.
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Ближний Восток , В мире , Войска , Биньямин Нетаньяху , Израиль , Иран , Сирия , Чад
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