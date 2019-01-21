ПВО Сирии отражает новое израильское нападение на Дамаск

Комплексы противовоздушной обороны Сирии сбили несколько вражеских целей. В Дамаске слышны мощные взрывы, в небе над сирийской столицей видны ракеты. Ранее в воскресенье сирийцы уже отразили авиаудары израильских военно-воздушных сил.

Предыдущая атака международный аэропорт Дювали была отражена комплексами ПВО "Панцирь" и "Бук" российского производства. Они уничтожили семь израильских ракет. В той атаке были задействованы четыре израильских истребителя F-16, удар авиационными управляемыми ракетами был нанесен из акватории Средиземного моря.

В ночь на 12 января Израиль тоже нанес удар по Сирии. Тогда был поврежден склад в аэропорту Дамаска и несколько самолетов.