Эрдоган заявил, что взрыв в Африне не сломит решимость турецкой армии

Взрыв в сирийском Африне, унесший в воскресенье жизни не менее четырех человек, не сломит решимость турецкой армии. С таким утверждением выступил президент Турции Тайип Эрдоган в ходе видеообращения к участникам операции ВС "Оливковая ветвь", которая началась ровно год назад.

"Террористы не смогут сломить решимость турецкой армии в Африне. Наша борьба продолжится при необходимости и в Африке, и в Джераблусе, и в Эль-Бабе", — сказал президент.

В воскресенье в населенном курдами регионе Африн в Сирии сработало взрывное устройство, заложенное в автобусе. В результате взрыва четыре человека погибли, 11 пострадали.

Турция провела на территории Сирии уже две военные операции: "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь". В результате была создана буферная зона безопасности между пограничными городами Аазаз и Джараблус, а также оккупирован Африн.