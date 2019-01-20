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Эрдоган заявил, что взрыв в Африне не сломит решимость турецкой армии 

ТАСС + ещё 2 29 минут назад
Фото: Reuters
Взрыв в сирийском Африне, унесший в воскресенье жизни не менее четырех человек, не сломит решимость турецкой армии. С таким утверждением выступил президент Турции Тайип Эрдоган в ходе видеообращения к участникам операции ВС "Оливковая ветвь", которая началась ровно год назад.
"Террористы не смогут сломить решимость турецкой армии в Африне. Наша борьба продолжится при необходимости и в Африке, и в Джераблусе, и в Эль-Бабе", — сказал президент.
В воскресенье в населенном курдами регионе Африн в Сирии сработало взрывное устройство, заложенное в автобусе. В результате взрыва четыре человека погибли, 11 пострадали.
Турция провела на территории Сирии уже две военные операции: "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь". В результате была создана буферная зона безопасности между пограничными городами Аазаз и Джараблус, а также оккупирован Африн.
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Ближний Восток , Армия , Войска , Турция
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