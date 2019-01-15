Haarertz (Израиль): падение и крах любимого израильского политика Путина

Похоже, русские действительно почувствовали себя в Израиле как дома и им больше не нужна своя особая партия

Авигдор Либерман , бывший воинствующий творец коалиции, известный чрезмерным восхвалением Путина, надеялся, что его драматическая отставка с поста министра обороны месяц тому назад принесет ему дивиденды на выборах. Но его бренд русскоязычной политики особых интересов выходит из моды.

Теперь официально: премьер-министр Биньямин Нетаньяху распустил свою коалицию, и израильтяне проголосуют за следующий состав Кнессета в апреле. К несчастью для бывшего министра обороны Авигдора Либермана, в день выборов мало кто вcпомнит роль лидера «Исраэль Бейтейну» в активизации процесса распада правительства.

Более того, русскоязычная израильская община — миллионная демографическая группа, членом которой и до недавнего времени политическим бенефициаром был Либерман, уходит от партий особых интересов. Когда буря уляжется, Либерман может оказаться за пределами Кнессета или едва переступить порог.

В ноябре Либерман довел коалицию Нетаньяху до недопустимого единоличного большинства после того, как подал в отставку как с поста в министерстве обороны , так и из правительственной коалиции. Это было вызвано его возражениями против прекращения огня с ХАМАСом после последнего раунда военных действий.

В своей отставке он стремился напугать Нетаньяху и сделать его сговорчивым. Но он также руководствовался и другим не озвученным соображением: сделать созданную им в 1999 году светскую националистическую партию «Исраэль Бейтейну» вновь актуальной.

Либерман был намерен повысить привлекательность партии, которая долгое время позиционировалась как политический дом для русскоязычного населения. Он хотел представить «Исраэль Бейтейну» как партию общих интересов, более правую и воинственную, чем правящий «Ликуд».

Уход в отставку в знак протеста всегда был азартной игрой для Либермана, и в краткосрочной перспективе это, казалось, дало результаты: некоторые опросы предрекли «Исраэль Бэйтену» восемь мест против нынешних пяти.

Но Нетаньяху удалось продержаться еще месяц с 61 местом, прежде чем он объявил о выборах. За это время интенсивность ракетного обстрела из Газы снизилась (на сегодняшний момент), как и показатели Либермана: опросы стали прогнозировать «Исраэль Бейтейну» четыре-шесть мест. Это резкое снижение по сравнению с 15 местами, которые его партия занимала десять лет назад, когда Либерман получил желанный портфель министра иностранных дел. Даже самые оптимистичные опросы, проведенные после отставки Либермана, показывают, что «Исраэль Бейтейну» демонстрирует примерно половину своего пикового показателя 2009 года.

Сегодня кажется очевидным, что его предвыборные преимущества после отставки будут минимальными: они не восстановят прошлый успех его партии и не предотвратят выход из моды его бренда российской политики особого интереса.

Русскоязычный рекламный плакат 2015 года «Исраэль Бэйтену» обращался к избирателям: «Russkiye, domoy» («Русские, возвращайтесь домой»). Так обыгрывалось название партии, которое означает «Израиль — наш дом», и является прямым призывом к целевой аудитории Либермана — иммигрантам из бывшего Советского Союза. К несчастью для Либермана, похоже, что русские израильтяне действительно вернулись домой, но не в «Исраэль Бейтейну».

Чем объясняется этот провал? Некоторое представление об этом даёт обзор политики русской общины в Израиле.

После 1989 года в Израиль прибыло около миллиона иммигрантов из бывшего СССР. С тех пор «Исраэль Бейтейну», бывший «Исраэль Бэ'алия» Натана Щаранского , и несколько других мелких фракций заняли свою нишу в израильской политике, относясь к русскоговорящим избирателям как к важному меньшинству.

Израиль, в свою очередь, занимает особое место во внешнеполитическом курсе России. Еврейское государство, которое фигурирует во внешней политике Москвы, иногда называют «ближним зарубежьем».

Это имеет смысл, учитывая, что доля русскоязычного населения в Израиле выше, чем этнических русских в 11 из 15 бывших союзных республик. И хотя концепция «ближнего зарубежья» использовалась как предлог для военных интервенций на Украине и в Грузии, российские солдаты появятся на берегах Хайфы с такой вероятностью, как и на Брайтон Бич.

Напротив, заметное присутствие русскоговорящих в Израиле помогло создать общий фундамент для российско-израильских отношений, которые иначе столкнулись бы с конфронтацией и разногласиями, не в последнюю очередь на фоне продолжающейся российской интервенции в Сирии.

Буквально в сентябре российский посол в Израиле Анатолий Викторов отметил:

«Тот факт, что значительная часть населения Израиля происходит из бывших советских республик и вносит вклад в разные области израильской жизни, очень сближает обе страны».

Такие высказывания отражают похожие мысли других официальных лиц, включая Владимира Путина , о российско-израильских отношениях: в 2009 году Путин назвал большую русскую общину «чем-то, что объединяет нас с вами, как ни с одной другой страной».

Либерман и другие члены «Исраэль бэйтену» ответили на заигрывания Москвы странными объятиями с российским правительством , в том числе по таким вопросам, как честность российских выборов, аннексия Крыма, санкции и, вероятно, поддержка российских политиков на Украине. Появлялись непрерывные сообщения об институциональных связях между Москвой и организациями, финансируемыми Кремлем.

Действительно, за свою политическую карьеру Либерман провел много веселых встреч с Путиным, а также заключил несколько сомнительных сделок с высшими официальными лицами. Он предложил такое безоговорочное одобрение политики Путина после российских выборов в 2011 году (так в статье, а самом деле выборы состоялись в 2012 году — прим. пер.) (они были «абсолютно честными, свободными и демократичными»), что его собственные представители Министерства иностранных дел выражали недоумение и озабоченность. Путин ответил взаимностью, восхваляя «потрясающую политическую карьеру» Либермана.

Эта позиция иногда ставила Израиль по другую строну от их западных партнеров. На внутренней арене такой багаж вряд ли обеспечит Либерман доступ к более широким слоям израильского общества.

В 2012 году упадок русскоговорящего политического пространства в Израиле привлек внимание «Русского мира» — российской правительственной организации с офисами по всему миру. Статья «Израиль останется без русских партий» оказалась несколько преждевременной в своем анализе, в котором основное внимание уделялось решению «Исраэль Бейтейну» войти в коалицию с «Ликудом». Партия пережила союз и разрыв с «Ликудом», и даже помогла коалиции Нетаньяху получить абсолютное большинство в 2016 году, благодаря чему Либерман и стал министром обороны.

Тем не менее, хотя русскоязычные израильтяне сохраняли значительное влияние на последних общенациональных выборах, они были разбросаны по всей политической карте. В совокупности их голоса конвертировались бы примерно в 16 мест в Кнессете. И хотя множество русскоязычных израильтян проголосовали за «Исраэль Бейтейну» (который видел, что его поддерживают в основном русскоязычные), почти столько же проголосовало за «Ликуд».

Хотя община склоняется к правым, так происходит не со всеми. Около трети русских израильтян в 2015 году голосовали за центристские или левоцентристские партии, включая «Кулану», «Йеш Атид», «Сионистский Союз» и «Мерец».

Такие конкретные вопросы, по которым проводили свою компанию «Исраэль Бэйтену» и его предшественники, как национализм, секуляризм, религиозная свобода, улучшение отношений с Россией и другими бывшими советскими государствами в некоторой степени присвоили себе другие фракции. Молодые рускоговорящие политики, например Ксения Светлова из «Сионистского союза», теперь выступают за проблемы национальной и российской общины, но с левой стороны.

Здесь речь идет и о пропасти между поколений: старшие иммигранты из бывшего Советского Союза чувствуют большую привязанность к опыту советских евреев, в то время как их дети и те, кто приехал в Израиль в младшем возрасте, могут чувствовать себя больше израильтянами, потребляя больше израильской культуры и меньше (иногда подконтрольных Кремлю и пропутинских) медиа на русском, чем их родители.

На предстоящих выборах раздробление существующих фракций по левому и правому краю, а также появление совершенно новых партий оставят русскоязычным избирателям — и израильским избирателям в целом — политический спектр с большим количеством нелибермановских вариантов.

Ядро «Исраэль Бэйтену» исчезает, что меняет будущее партии. Русскоговорящий электорат интегрируется в более широкую структуру израильского общества.

Подавляющее большинство русскоязычных израильтян — евреи, и хотя они несут свои собственные культурные традиции, ничто не мешает им поменять русский на иврит, как это делали их предки, говорящие на идише, арабском и немецком языках в ранние годы существования Израиля. Действительно, многие уже так и сделали. Когда в 1999 году в средних школах Израиля наконец-то был введен экзамен на аттестат зрелости по русскому языку, с начала советской алии (волны репатриации — прим. пер.) после окончания холодной войны прошло уже целое десятилетие.

Изменились не только сторонники «Исраэль Бэйтену». Либерман и его партия тоже теперь другие. В отличие от путинской «Единой России» «Исраэль Бэйтену» — личный бренд, консолидированный вокруг личности лидера.

Большую часть этого бренда составляют ультранационалистический пыл и авторитарная жилка Либермана, в том числе поддержка клятв государственной лояльности и печально известная шутка об обезглавливании несогласных палестинцев с израильским гражданством («С теми, кто против нас, ничего не поделаешь — нужно поднять топор и отрубить им голову») — Либерман относится к этому меньшинству с особым презрением. Сегодня идеологию Либермана вряд ли можно назвать реформированной. Но за два года пребывания на посту министра обороны Либерман вел себя относительно осторожно (по меркам Либермана) и, что особенно важно, ему не хватало влияния, что несколько подавляло его воинственную личность и нажим.

«Исраэль Бейтейну» скорее всего сохранится, если Либерман захочет возглавить его, до тех пор пока партия сможет пересекать избирательный барьер. Это не обязательно данность, и, возможно, личная цель Либермана, который выступал за повышение порога в 2015 году, чтобы учинить препятствия палестино-израильским партиям.

Русскоязычное сообщество в Израиле остается явным меньшинством, но его способность к дальнейшей ассимиляции означает, что может наступить момент, когда, как шесть лет назад заметил «Русский Мир», потребность в русской партии в Израиле станет анахронизмом.

Название «Исраэль Бэйтену» — «Израиль — наш дом» может стать самореализующимся пророчеством: когда русскоязычные граждане на самом деле почувствуют себя в Израиле как дома, политическая необходимость в Авигдоре Либермане или его партии отпадет.

Haarertz, Израиль