Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Спецпосланник ООН по Сирии заявил, что с нетерпением ждет визита в Москву 

Р-Спорт + ещё 39 2 часа назад
Фото: CC BY 2.0 / International Peace Institute / Geir O. Pedersen, Permanent Representative of Norway to the UN
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что с нетерпением ждет переговоров, которые пройдут в Москве в понедельник.
Во вторник Педерсен, сменивший 7 января на этом посту Стаффана де Мистуру, прибыл с первым рабочим визитом в Дамаск и встретился с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом. В пятницу Педерсен провел переговоры в Эр-Рияде с оппозиционным Сирийским комитетом по переговорам (СКП).
"В свете совещаний с обеим сирийскими сторонами буду работать, чтобы продвигать общность идей, укреплять доверие и продвигать женевский политический процесс. Интенсивное участие, конкретные шаги и международная поддержка принципиально важны. С нетерпением жду переговоров в Москве в понедельник", — написал Педерсен в своем микроблоге в Twitter.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Педерсен посетит Россию 21 января, Москва рассчитывает услышать его идеи реализации решений всемирной организации по политическому урегулированию в Сирии.
Р-Спорт: последние новости
Эксперт: сирийская ПВО становится все более эффективной Израильские ракеты не достигли цели, заявил источник в сирийской армии ВВС Израиля частично повредили инфраструктуру аэропорта Дамаска
Комментарии
Ближний Восток
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова вновь ответила Чубайсу4
Российские военные погибли в Абхазии65
Власти Таганрога объяснили мизерное пособие многодетной82
Чубайс резко ответил Захаровой515
«Дональду Куку» предсказали быструю гибель в Черном море7
Видео
00:52
«На Западе латышей не ждут»: Паулс о надеждах на Россию
Шоу-бизнес Статьи
00:51
Чубайс резко ответил Захаровой
Политика
00:47
«Дональду Куку» предсказали быструю гибель в Черном море
Армия
00:42
Получившая жалкое пособие женщина сделала заявление
Общество
00:46
Морпеха с реактивным ранцем сняли на видео
Армия
05:26
Кремль высказался о передаче Японии островов
Политика
00:30
В Москву придут аномальные морозы
Погода Новости Москвы
02:57
«Развратные девушки» в проруби шокировали общественность
Общество
04:02
Заплутал: как пьяный солдат ВСУ оказался в Донецке
Украина В мире
01:55
В Магнитогорске снесли стену взорвавшегося дома
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение