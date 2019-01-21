Спецпосланник ООН по Сирии заявил, что с нетерпением ждет визита в Москву

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что с нетерпением ждет переговоров, которые пройдут в Москве в понедельник.

Во вторник Педерсен, сменивший 7 января на этом посту Стаффана де Мистуру, прибыл с первым рабочим визитом в Дамаск и встретился с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом. В пятницу Педерсен провел переговоры в Эр-Рияде с оппозиционным Сирийским комитетом по переговорам (СКП).

"В свете совещаний с обеим сирийскими сторонами буду работать, чтобы продвигать общность идей, укреплять доверие и продвигать женевский политический процесс. Интенсивное участие, конкретные шаги и международная поддержка принципиально важны. С нетерпением жду переговоров в Москве в понедельник", — написал Педерсен в своем микроблоге в Twitter.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Педерсен посетит Россию 21 января, Москва рассчитывает услышать его идеи реализации решений всемирной организации по политическому урегулированию в Сирии.