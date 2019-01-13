Нетаньяху признался в ударах по Сирии

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Нетаньяху подтвердил атаки израильскими ВВС целей в Сирии 

Рамблер + ещё 7 1 час назад
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что в течение последних 36 часов израильские ВВС атаковали цели в Сирии. Израиль нанес авиаудары по иранским складам оружия в районе аэропорта Дамаска, сообщает The Jerusalem Post.
Нетаньяху, выступая на открытии еженедельного заседания кабинета министров в воскресенье, сказал, что ВВС «внушительно преуспели в том, чтобы остановить наращивание военной мощи Ирана в Сирии, и в этом контексте сотни раз атаковали использовавшиеся »Хезболлой» и Ираном объектам».
«Мы полны решимости действовать против Ирана в Сирии больше, чем когда-либо», — заявил Нетаньяху кабинету министров.
Два дня назад начальник Генерального штаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот рассказал, что «Хезболла» намеревалась использовать туннели, прорытые из Ливана на территорию Израиля для вторжения на территорию страны. Он заявил, что террористы готовили «грандиозную операцию» по переброске боевиков на территорию Израиля
«Накопленное количество недавних нападений доказывает, что мы полны решимости действовать против Ирана в Сирии больше, чем когда-либо», — заявил Нетаньяху кабинету министров.
Ранее МИД Сирии направил в ООН письма в связи с атакой ВВС Израиля близ Дамаска.
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Ближний Восток , Видео , В мире , Биньямин Нетаньяху , Генштаб , МИД , ООН , Хезболла , Дамаск , Израиль , Сирия
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