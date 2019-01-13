В МИД Сирии рассказал о ходе переговоров с курдами

Помощник главы МИД Сирии Айман Сусан подтвердил, что переговоры с курдскими силами на северо-востоке САР продолжаются и стали более интенсивными ввиду возможной операции турецких ВС. В среду замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад заявил, что Дамаск активизировал переговоры с курдами на северо-востоке страны в свете возможной операции турецких ВС. Микдад напомнил о нескольких раундах переговоров с курдами, которые провели сирийские власти в 2018 году. По его словам, он остается позитивно настроенным и не считает, что "ситуация зашла в тупик". "Курды являются неотъемлемой составляющей сирийского народа. Мы уверены, что через диалог мы способны решить ряд сложных моментов, и это гарантировано, пока диалог основан на принципе территориальной целостности Сирии и единстве ее народа", — заявил Сусан на пресс-конференции, транслировавшейся МИД САР. Он отметил, что диалог с курдами не прекращался, однако ввиду угрозы проведения операции турецких ВС понадобилось интенсифицировать связи с курдами. Курдский политик Рейзан Хеду ранее заявил РИА Новости , что Вашингтон пытается не допустить положительного исхода переговоров между руководством "Сирийского демократического совета" (политическое крыло "Сирийских демократических сил" — SDF) и самоуправления с Дамаском. США делают все, чтобы не допустить ввода сирийской армии на восточный берег реки Евфрат и к границе с Турцией, отметил Хеду. Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что Анкара готова начать операцию на востоке от Евфрата, а также в сирийском Манбидже против сил самообороны сирийских курдов, если США не выведут их оттуда. Позднее он заявил, что решил отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 14 декабря, по итогам которого Трамп принял решение вывести американские войска из САР.