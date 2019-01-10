Боевики дважды обстреляли сирийский Алеппо

Российский центр по примирению призывал командиров боевиков отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации.

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, в Идлибской зоне деэскалации в течение суток зафиксировано два обстрела северо-западной окраины города Алеппо боевиками незаконных вооруженных формирований, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-лейтенант Сергей Соломатин

«Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах», — заявил генерал-лейтенант.

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

«За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Даиль провинции Деръа, в ходе которой выдано 500 продовольственных наборов», — добавил Соломатин.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2036 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3206,1 тонны.

Продолжается возвращение беженцев в места прежнего проживания. При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон обеспечена работа десяти пунктов пропуска, в том числе одного воздушного «Дювали» и одного морского «Баниас». По состоянию на 9 января 2019 г. возвратилось 215 495 человек.

В рамках реализации указа президента Сирийской Арабской Республики от 9 октября 2018 г. власти САР продолжают работу по амнистированию лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. По состоянию на 9 января 2019 г. амнистировано 24 472 человека.

Продолжается оказание содействия в восстановлении инфраструктуры и создании условий для возвращения беженцев. По состоянию на 9 января 2019 г. восстановлено 31 010 жилых домов, 718 образовательных и 132 медицинских учреждения. Отремонтировано 967 км автомобильных дорог.

9 января 2019 г. подразделением Военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации организовано патрулирование вдоль тыловой границы пятикилометровой зоны безопасности в районе Мембидж по маршруту Аджами — Эль-Хутта — Миливиран — Аджами протяженностью 14 км.