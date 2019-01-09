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Турция заменит обычные пакеты на авоськи из конопли 

News.ru + ещё 4 23 минуты назад
Фото: Reuters
Эрдоган объявил «войну» полиэтиленовым пакетам и призвал заменить их на авоськи из конопли.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил «войну» пакетам из пластика, и призвал заменить их на авоськи из конопляной ткани. По словам Эрдогана, именно такими сумками пользовались его родители.
«Их мыли и использовали снова. Это дружба с землёй. В моей родной провинции Ризе выращивали коноплю, из которой производили ткань для таких сумок», — сказал Эрдоган, выступая на симпозиуме по проблемам местного самоуправления в Анкаре.
Турецкий лидер напомнил, что пластиковые пакеты не могут разложиться в земле за 500, 750 и 1000 лет, а также посетовал на исчезновение конопляных плантаций.
Эрдоган подчеркнул, что в ходе избирательной кампании в преддверии местных выборов, 31 марта, правящая Партия справедливости и развития принципиально отказалась от пластиковых пакетов, вместо них будут использоваться пакеты из ткани.
Как сообщал News.ru, Турция ввела плату за пластиковые пакеты с 1 января. Магазины обязаны взимать примерно по 0,05 цента за каждый пакет. По показателям экологической эффективности Турция занимает 108-е место в списке из 180 стран. За год каждый житель страны расходует примерно по 440 пластиковых пакетов.
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Комментарии1
Ближний Восток , В мире , Реджеп Эрдоган , Партия справедливости и развития , Турция
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