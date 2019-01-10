Hürriyet (Турция): Трамп уйдет и из этой страны?

В то время как президент США Дональд Трамп в одном из своих последних заявлений по сирийскому вопросу сказал, что вывод военных растянется по времени, интерес также представляют шаги, которые, как утверждается, он готовится сделать в отношении Афганистана

США собираются существенно сократить число своих военных и в Афганистане? Как уход США из Афганистана повлияет на войну в этой стране и регион?

Трамп при ответе на вопросы на заседании своего кабинета 2 января отметил: «Мы будем делать правильные вещи (относительно Афганистана). Мы говорим с "Талибаном" (запрещена в РФ — прим. ред.), со многими другими. Вы упомянули Индию. Индия там. Россия там. Посмотрите на другие страны. Пакистан там. Они должны воевать». Но по поводу плана вывода военных из Афганистана американский лидер не сказал ничего определенного.

Самый смертоносный год

После терактов 11 сентября 2001 года США начали военную операцию в Афганистане, чтобы свергнуть режим талибов, обвинив его в укрывательстве террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в РФ — прим. ред.). Талибы, которые пришли к власти в стране в 1996 году и провозгласили шариат, с вмешательством антиталибской коалиции были вынуждены отступить.

Несмотря на международное вмешательство, в наши дни «Талибан» контролирует почти половину территории страны, при этом война и терроризм не перестают отнимать человеческие жизни. В то время как, с одной стороны, продолжаются усилия, направленные на то, чтобы посадить талибов за стол переговоров с афганским правительством, две стороны, похоже, форсировали темпы войны, чтобы усилить свои позиции перед возможным заключением мира.

Наряду с театром военных действий атаки смертников и теракты с использованием самодельных механизмов, совершенные «Талибаном» и террористической организацией ИГИЛ (запрещена в РФ — прим. ред.), сделали 2018 год одним из самых смертоносных для мирных жителей Афганистана.

Переговоры с «Талибаном»

Отныне многие политические обозреватели полагают, что войне, которая идет в Афганистане почти 40 лет, можно положить конец не на поле боя, а за столом переговоров. Ориентированные на «Талибан» дипломатические инициативы в последнее время тоже отражают эту точку зрения. «Талибан», который открыл офис в Катаре и контактирует с Россией, США, Ираном на высоком уровне, теперь превращается в международно признаваемого политического игрока. В этом месяце в Саудовской Аравии ожидается продолжение инициатив в направлении мирного урегулирования.

«Талибан», контактируя даже с американскими официальными лицами, отказывается вести переговоры с признанным международным сообществом афганским правительством Кабула, называя его «марионеткой».

«Талибан» требует вывода всех иностранных сил из страны и установления исламского правления. А США обеспокоены тем, что Афганистан превратится в страну, где смогут гнездиться радикальные организации.

Ценные месторождения

Когда президент Трамп пришел к власти в США, появлялась информация о том, что его уговаривают остаться в Афганистане еще на некоторое время из-за полезных ископаемых этой страны. Отмечается, что наряду с такими металлами, как железо, медь, золото, в Афганистане находятся также запасы бериллия, востребованного в качестве материала для самолетов, ракет и космических аппаратов, урана, лития, необходимого для изготовления батарей, ниобия, используемого для производства полупроводниковых материалов. Но в силу войны и отсутствия инфраструктуры большинство этих ресурсов не добывается.

За нарастающими усилиями в направлении мирного урегулирования в Афганистане, возможно, также стоит цель — облегчить доступ к необходимым минералам в интересах мировой промышленности. И вот утверждения о том, что США вдвое сократят число своих военных в Афганистане (сегодня их 14 тысяч), обостряющаяся террористическая угроза, беспокойство относительно того, что вакуум, который возникнет, пойдет на пользу радикальным группам, — на этом фоне все внимание обращается на Афганистан.

Угроза беженцев

Помимо этого, накануне агентство «Рейтер» (Reuters) опубликовало сообщение о том, что вывод американских военных из Афганистана обеспокоил страны региона из-за возможного наплыва мигрантов. В прошлом месяце министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу (Süleyman Soylu) заявлял, что число афганских мигрантов, задержанных в Турции, достигло 96 тысяч, 30 тысяч были отправлены назад.

Ход событий указывает на то, что Афганистан будет одной из важных тем 2019 года.

Турция имеет исторические и культурные связи с Афганистаном, в Кабуле находятся турецкие военные, наша страна открыла двери для тысяч афганских беженцев. В этой связи события в Афганистане касаются Турции так же близко, как события в Сирии.