WSJ: Турция просит США оказать военную помощь в Сирии

Речь идет о выделении транспорта, развития инфраструктуры для борьбы с террористами, а также помощи при нанесении авиаударов.

Турция просит США оказать военную помощь в Сирии для борьбы с террористами запрещенных группировок. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«Запросы Турции настолько обширные, что если их полностью удовлетворить, то американские военные увеличат свое присутствие в Сирии, а не сократят его», — говорится в статье.

Речь идет о выделении транспорта, развития инфраструктуры для борьбы с террористами, а также помощи при нанесении авиаударов.