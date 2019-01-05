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WSJ: Турция просит США оказать военную помощь в Сирии 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Речь идет о выделении транспорта, развития инфраструктуры для борьбы с террористами, а также помощи при нанесении авиаударов.
Турция просит США оказать военную помощь в Сирии для борьбы с террористами запрещенных группировок. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
«Запросы Турции настолько обширные, что если их полностью удовлетворить, то американские военные увеличат свое присутствие в Сирии, а не сократят его», — говорится в статье.
Речь идет о выделении транспорта, развития инфраструктуры для борьбы с террористами, а также помощи при нанесении авиаударов.
19 декабря президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о выводе войск США из Сирии. В Белом доме отметили, что операция переходит «в новую фазу». В Пентагоне при этом отказались раскрывать подробности решения по соображениям безопасности.
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Ближний Восток , Армия , Войска , Конфликты , США , Дональд Трамп , Пентагон , Wall Street Journal , Сирия , Турция
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