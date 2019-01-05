Речь идет о выделении транспорта, развития инфраструктуры для борьбы с террористами, а также помощи при нанесении авиаударов.
Турция просит США оказать военную помощь в Сирии для борьбы с террористами запрещенных группировок. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
«Запросы Турции настолько обширные, что если их полностью удовлетворить, то американские военные увеличат свое присутствие в Сирии, а не сократят его», — говорится в статье.
Речь идет о выделении транспорта, развития инфраструктуры для борьбы с террористами, а также помощи при нанесении авиаударов.
19 декабря президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о выводе войск США из Сирии. В Белом доме отметили, что операция переходит «в новую фазу». В Пентагоне при этом отказались раскрывать подробности решения по соображениям безопасности.