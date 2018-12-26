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Россия построит в Сирии аэропорт 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Компании из России построят в Сирии аэропорт и несколько заводов. Об этом рассказал газете al-Watan глава местного управления по планированию Имад Сабуни.
По его словам, горизонты экономического сотрудничества с Россией определил протокол, подписанный после заседания межправительственной комиссии. В документ в общей сложности вошло 30 проектов на сирийской территории, которые будут реализовываться с 2019-го по 2021 год.
Сабуни рассказал, что наиболее важными в сфере промышленности являются восстановление завода покрышек для автомобилей в Хаме и строительство нового цементного завода в провинции Алеппо. Из транспортных проектов он выделил восстановление и развитие железной дороги от фосфатных шахт до порта Тартуса, а также строительство аэропорта в этом городе на месте сельскохозяйственного аэродрома.
Кроме того, Сабуни отметил создание совместной лаборатории по производству вакцин, поддержку системы снабжения населения питьевой водой в Латакии, проекты по профессиональному обучению и расширение области научных исследований.
24 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что Саудовская Аравия готова выделить деньги на восстановление Сирии.
Гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года. С осени 2015-го Россия по официальной просьбе сирийского правительства наносит удары по позициям террористов на территории Арабской Республики. Аналогичные действия вела с 2014 года возглавляемая США международная коалиция, однако без разрешения Дамаска. В середине декабря США начали вывод войск из Сирии.
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Комментарии
Ближний Восток , В мире , Дональд Трамп , Сирия
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