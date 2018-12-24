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Губернатор Севастополя планирует посетить Сирию в январе 

РИА Новости + ещё 2 51 минуту назад
Фото: Р-Спорт
Рабочий визит делегации Севастополя в Сирию планируется на январь, сообщил губернатор города Дмитрий Овсянников.
"Мы планируем в районе 15-17 января поехать в Сирию. Подписать соглашение с Тартусом. Согласовывается встреча с (президентом Сирии) Башаром Асадом", — сказал он.
Губернатор подчеркнул, что намерен возглавить делегацию. По его словам, в рамках визита планируется подписание договора о социально-экономическом сотрудничестве между Севастополем и Тартусом.
"Будем обсуждать вопросы перевалки продуктов питания, зерна, строительных материалов и все, что связано с использованием портовой инфраструктуры Тартуса и Севастополя", — отметил Овсянников.
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Ближний Восток , Политика , Башар Асад , Дмитрий Овсянников , Севастополь , Сирия , Тартус
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