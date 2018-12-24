Губернатор Севастополя планирует посетить Сирию в январе

"Мы планируем в районе 15-17 января поехать в Сирию. Подписать соглашение с Тартусом. Согласовывается встреча с (президентом Сирии) Башаром Асадом", — сказал он.

Губернатор подчеркнул, что намерен возглавить делегацию. По его словам, в рамках визита планируется подписание договора о социально-экономическом сотрудничестве между Севастополем и Тартусом.