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Израильский парламент распустился 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Израиле правящая коалиция приняла решение самораспуститься. Досрочные выборы в парламент состоятся в апреле 2019 года, сообщает газета The Jerusalem Post.
«В связи с окончанием исполнения обязательств, главы коалиции приняли решение распустить Кнессет и назначить выборы на апрель 2019 года после полного окончания четырехлетнего срока службы», — говорится в заявлении. Выборы пройдут 2 или 9 апреля, пишет газета.
Роспуск парламента произошел вскоре после того, как глава партии «Еш Атид» Яир Лапид заявил, что проголосует против того, чтобы в израильскую армию принимали ультраортоодоксальных евреев харедим.
Проект Министерство обороны, согласно которому представители религиозных общин харедим могут служить в вооруженных силах страны, прошел первое из трех чтений в Кнессете в начале июля. Для его принятия необходима поддержка 61 из 120 парламентариев.
Верховный суд страны изначально постановил, что решение должно быть принято до 2 декабря, однако теперь срок принятия продлен до 15 января 2019 года. В противном случае прекратят действовать нынешние правила по отсрочке от армии для ультраортодоксальных евреев, их можно будет массово призывать на службу.
В октябре ортодоксальные евреи, входящие в ортодоксальный блок «Яхадут ха-Тора» в правящей коалиции, согласились на обсуждение законопроекта о массовом призыве в армию, в том числе ультрарелигиозной молодежи. В то же время они выдвинули требования об изменении некоторых положений законопроекта. Министр обороны страны Авигдор Либерман заявил, что никакие изменения в закон вноситься не будут.
Интересы харедим в парламенте Израиля и органах местного самоуправления в значительной мере представляют ультрарелигиозные политические партии. В израильской политике они выступают против нарушений законов Торы на государственном уровне. Депутаты Кнессета из числа харедим принципиально не занимают министерские посты, но иногда руководят министерствами в чине замминистра.
Юноши-харедим, учащиеся в ешивах — высших религиозных учебных заведениях, освобождались от службы в израильской армии со времен создания государства.
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Ближний Восток , В мире , Авигдор Либерман , Министерство обороны , Израиль
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