Нетаньяху и Эрдоган устроили перепалку

В субботу во время беседы с турецкой молодежью Эрдоган обвинил израильтян в том, что они "бьют лежачих", в том числе "женщин и детей". Речь шла, судя по всему, о палестинцах.

"Как мусульмане мы будем противостоять этим людям, если у них хватит мужества иметь с нами дело, и мы преподадим им урок", — цитирует Эрдогана Sputnik International.

После этого глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу негативно высказался в адрес Нетаньяху, назвав его хладнокровным убийцей, "ответственным за массовую гибель тысяч ни в чем не повинных палестинцев".

Израильский премьер-министр резко ответил на заявления турецких властей.

"Эрдоган — оккупант Северного Кипра, чья армия убивает женщин и детей в курдских деревнях, внутри и за пределами Турции, — не должен проповедовать Израилю", — сказал Нетаньяху.

На следующий день турецкий президент продолжил заочную перепалку, обвинив Нетаньяху в проведении политики государственного терроризма.

После этого последовал весьма скорый ответ израильского премьер-министра. По словам Нетаньяху, он ежедневно "подвергается троллингу" со сторону своего турецкого коллеги.

"Он одержим Израилем. Но ситуация улучшилась. Раньше Эрдоган совершал свои нападки каждые два часа, а теперь — каждые шесть часов", — написал Нетаньяху в Twitter.

Перепалке мировых лидеров предшествовали столкновения на границах сектора Газа, где в пятницу от огня израильских военных погибли четверо палестинцев, а ранения боевыми пулями получили 40 человек, в том числе двое журналистов.