Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нетаньяху и Эрдоган устроили перепалку 

РИА Новости 1 час назад
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обменялись обвинениями и устроили перепалку из-за палестинского конфликта.
В субботу во время беседы с турецкой молодежью Эрдоган обвинил израильтян в том, что они "бьют лежачих", в том числе "женщин и детей". Речь шла, судя по всему, о палестинцах.
"Как мусульмане мы будем противостоять этим людям, если у них хватит мужества иметь с нами дело, и мы преподадим им урок", — цитирует Эрдогана Sputnik International.
После этого глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу негативно высказался в адрес Нетаньяху, назвав его хладнокровным убийцей, "ответственным за массовую гибель тысяч ни в чем не повинных палестинцев".
Израиль сообщил о планах на Сирию после ухода США
Израильский премьер-министр резко ответил на заявления турецких властей.
"Эрдоган — оккупант Северного Кипра, чья армия убивает женщин и детей в курдских деревнях, внутри и за пределами Турции, — не должен проповедовать Израилю", — сказал Нетаньяху.
На следующий день турецкий президент продолжил заочную перепалку, обвинив Нетаньяху в проведении политики государственного терроризма.
После этого последовал весьма скорый ответ израильского премьер-министра. По словам Нетаньяху, он ежедневно "подвергается троллингу" со сторону своего турецкого коллеги.
"Он одержим Израилем. Но ситуация улучшилась. Раньше Эрдоган совершал свои нападки каждые два часа, а теперь — каждые шесть часов", — написал Нетаньяху в Twitter.
Перепалке мировых лидеров предшествовали столкновения на границах сектора Газа, где в пятницу от огня израильских военных погибли четверо палестинцев, а ранения боевыми пулями получили 40 человек, в том числе двое журналистов.
Последние новости
Германия удивлена "неожиданной сменой курса" в Вашингтоне Почему Россия пугает: прогнозы на 2019 год Йети самые: ученые окончательно раскрыли тайну снежного человека
Комментарии102
Ближний Восток , Видео , В мире , Реджеп Эрдоган , Биньямин Нетаньяху , Мевлют Чавушоглу , МИД , ИА Sputnik , Израиль , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван доход оскандалившегося с отдыхом детей чиновника717
«Мне не хочется жить, нет сил»69
Умер легендарный фотограф Лев Бородулин6
«Мы расстаемся окончательно и бесповоротно»
Пришедших к Путину «журналистов» обвинили в клевете667
Видео
00:54
Назван доход оскандалившегося с отдыхом детей чиновника
Общество
00:47
Путин дал поручение после трагедии в Соликамске
Происшествия Криминал
00:16
Пир во время «войны»: Порошенко обвинили в мотовстве
В мире Статьи
01:00
В тамбовском магазине разыгралась драма
Криминал Происшествия
03:29
Дроны над Гатвиком: полиция задержала не тех
Происшествия В мире
20:03
«Сумасшедшие»: Лоза резко осадил лидера «Бумбокса»
Шоу-бизнес Статьи
22:02
Пришедших к Путину «журналистов» обвинили в клевете
Политика Общество
01:15
«Джигарханяна давно нет в живых»
Шоу-бизнес
00:44
Массовая драка в Люберцах попала на видео
Происшествия Автоспорт
05:03
Дорого и скучно: 5 главных разочарований от Apple
Гаджеты Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение