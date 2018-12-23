Эрдоган обвинил Израиль в терроре против палестинцев 

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Назван доход оскандалившегося с отдыхом детей чиновника

«Мы расстаемся окончательно и бесповоротно»

Пришедших к Путину «журналистов» обвинили в клевете

Прошли первые увольнения после отдыха детей чиновников

Израиль сообщил о планах на Сирию после ухода США