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Эрдоган обвинил Израиль в терроре против палестинцев 

News.ru + ещё 9 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль проводит политику государственного террора в отношении народа Палестины. Он назвал главу израильского правительства Биньямина Нетаньяху голосом угнетателей, сеющим зло.
Турецкий лидер подчеркнул, что Израиль должен ответить за злодеяния, преступления против человечности, кровопролития и разрушения, передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Политики обсудили предотвращение «неправильных шагов», которые могут затруднить решение палестинского вопроса. В ходе разговора турецкий лидер заявил, что Анкара продолжит поддерживать народ Палестины.
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Ближний Восток , В мире , Махмуд Аббас , Реджеп Эрдоган , Биньямин Нетаньяху , РИА Новости , Израиль , Турция
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