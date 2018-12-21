У Франции есть тайная причина остаться в Сирии

США и Франция заметно разошлись в своих подходах к внешней политике на Ближнем Востоке. Французское руководство заявило, что не оставит северные районы Сирии вслед за анонсированным решением президента Трампа вывести американский контингент оттуда, где он помогал многонациональному альянсу «Демократические силы Сирии» (ДСС) с преобладанием курдских формирований бороться против «Исламского государства» ( ИГ , запрещено в РФ ). У Парижа гораздо больше претензий к ситуации в Сирии, чем может показаться на первый взгляд.

«Это показывает, что у нас могут быть разные приоритеты и что мы должны в первую очередь рассчитывать на себя, — заявила французский министр по европейским делам Натали Луазо, комментируя запланированный уход американских войск с территории Арабской Республики. — На данный момент, конечно, мы остаемся в Сирии, потому что борьба с ИГ имеет важное значение».

холм Маштанур в 4 км южнее города Кобани;

город Сиррин эш-Шамалиях, расположенный близ наиболее узкого участка русла реки Евфрат;

холм Кирата Курда возле автомагистрали M4;

бывший цементный завод французской компании «Лафарж» близ деревни Хараб Сакк;

на высоте близ деревни Хайнали;

база на юго-западной окраине города Айн Исса и в Ракке. Объявляя о выходе из Сирии, президент Трамп делал упор на финал борьбы против террористов ИГ, хотя, очевидно, что у них остается несколько анклавов в САР, не говоря уже о развитом подполье. Франция особенно чувствительна к угрозе ИГ после нескольких крупных атак на её территории в последние годы, которые были совершены приверженцами «халифата», в том числе — французского происхождения. Военные Пятой республики неоднократно пересекали сирийско-иракскую границу и принимали участие в операциях по освобождению сирийских городов Манбидж , Ракка и Дейр-эз-Зор (северо-восток Сирии). Точки базирования французского контингента расположены на территории, находящейся под контролем курдских отрядов народной самообороны. Например, французы в Сирии развёрнуты на территории таких объектов, как:

Наблюдатели оценивают число французских военных советников, расквартированных в северо-восточных районах Сирии, вместе с теми группами, которые находятся в Ираке, в одну тысячу человек. Это если не считать добровольцев и контракторов. Военные Пятой республики не только занимаются материально-техническим обеспечением, но и ведут обучение бойцов, входящих в альянс ДСС. В Сирии действует и французская авиация. Париж также сохраняет дипломатические связи с ДСС: президент Эмманюэль Макрон недавно даже принимал делегатов от военного объединения, заверив их в своей поддержке.

В США объясняют французскую политику в Сирии тремя факторами. Первый заключается в намерении Франции более широко использовать свою интервенционистскую внешнюю политику в Сирии и на Ближнем Востоке, чтобы усилить самовосприятие как великой державы. Во-вторых, французское руководство считает, что выполняет историческую роль, предлагая альтернативу американскому внешнеполитическому курсу. В-третьих, Франция хочет расширить сотрудничество в области безопасности с суннитскими центрами силами на Ближнем Востоке, которые не доверяют из-за её позиции по Ирану. В то же время следует заметить, что Париж не всегда вел себя последовательно в отношении баасистского режима в Сирии. Высшие эшелоны власти во Франции расценили приход Башара Асада к власти в начале первого десятилетия XXI века как новую эру в сирийской политике. Президент Николя Саркози , например, открыто хвалил Асада за защиту прав сирийских христиан. А французский журнал Elle признавал Асму Асад, супругу президента, самой стильной женщиной в мировой политике.