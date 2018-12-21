Турция отложит военную операцию в Сирии

Президент также отметил, что поддерживает решение США о выводе войск из Сирии. Он добавил, что отношения двух стран выходят на желаемый уровень.

Трамп 19 декабря объявил о победе над ИГ в Сирии. В тот же день Белый дом сообщил о выводе американских войск из страны. Позднее источники уточнили, что уход США из Сирии также означает прекращение авиаударов по позициям ИГ.

Эрдоган 12 декабря заявил, что Турция в скором времени начнет новые военные операции против террористов на территории Сирии. В ним она причисляет представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженных «Отрядов народной самообороны» (YPG). Они сейчас контролируют районы на севере Сирии, их традиционно поддерживали США.

В начале года Турция провела операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов в Африне.