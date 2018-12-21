Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Турция отложит военную операцию в Сирии 

Lenta.ru + ещё 15 24 минуты назад
Фото: Getty Images
Турция отложит запланированную военную операцию против террористов на северо-востоке Сирии. Об этом сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Стамбуле, передает Reuters.
По его словам, операция начнется «в ближайшие месяцы», а не в ближайшие дни. Такое решение было принято после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Во время операции Анкара намерена зачистить регион как от курдов, которых считает террористами, так и от остатков группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).
Президент также отметил, что поддерживает решение США о выводе войск из Сирии. Он добавил, что отношения двух стран выходят на желаемый уровень.
Трамп 19 декабря объявил о победе над ИГ в Сирии. В тот же день Белый дом сообщил о выводе американских войск из страны. Позднее источники уточнили, что уход США из Сирии также означает прекращение авиаударов по позициям ИГ.
Эрдоган 12 декабря заявил, что Турция в скором времени начнет новые военные операции против террористов на территории Сирии. В ним она причисляет представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженных «Отрядов народной самообороны» (YPG). Они сейчас контролируют районы на севере Сирии, их традиционно поддерживали США.
В начале года Турция провела операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов в Африне.
Последние новости
Придуманный в 1999 году фейк о тотальном уничтожении Чечни обрел вторую жизнь Российский фрегат с «Калибрами» заметили на пути в Азовское море Обвалившая мировую экономику проблема добралась до России
Комментарии
Ближний Восток , Армия , В мире , Конфликты , Реджеп Эрдоган , Дональд Трамп , Исламское государство , Партия демократического союза , Reuters , Анкара , Сирия , США , Стамбул , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко попросили объявить войну России426
Еще одна страна отвернулась от Константинополя36
Ан-26 с российским экипажем рухнул в Конго112
Погибший во львовской тюрьме россиянин мог быть убит3
Россия выслала шведского дипломата3
Видео
04:22
Путин подвел итоги года
Политика
06:22
В словах Путина увидели «послание» Малахову
Политика
22:02
Как Запад отреагировал на пресс-конференцию Путина
Политика Ближний Восток
05:40
В Москве начали работу елочные базары
Новости Москвы
03:17
Роскосмос рассказал о гибели Солнца и Земли
Наука и техника Наука
04:42
Билеты на концерт Пугачевой раскупили в рекордные сроки
Шоу-бизнес
04:11
Кремль поставил точку в вопросе ЧВК
Политика
01:31
Видео с брошенным на помойку пациентом попало в Сеть
Происшествия Общество
02:55
Умерла Алла Соколова
Общество Другое
00:28
Охранник оскорбил окровавленную девушку и попал на видео
Происшествия Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение