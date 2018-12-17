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Взрыв смертника на блокпосте в Сирии унес жизни девятерых человек 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: ASSOCIATED PRESS
Смертник на автомобиле активировал взрывное устройство на рынке рядом с блокпостом протурецких боевиков в сирийском Африне, в результате чего погибли девять человек. Об этом сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).
Среди погибших от подрыва заминированного автомобиля насчитывается четверо повстанцев и пятеро гражданских. Пострадали десятки людей, находившихся на рынке в тот момент, так что число жертв в итоге может увеличиться. Кто стоит за организацией взрыва, неизвестно.
Как заявил РИА Новости курдский политик Рейзан Хеду, ответственность за взрыв 16 декабря несут именно протурецкие группировки: по его словам, это произошло в рамках раздела сфер влияния между боевиками.
Город ранее был отбит протурецкими силами у курдских вооруженных формирований в рамках операции «Оливковая ветвь».
12 декабря турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Турция в скором времени начнет новые военные операции против террористов на территории Сирии.
20 января Турция объявила о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в Африне. Анкара причисляет к террористам представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженных «Отрядов народной самообороны» (YPG).
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