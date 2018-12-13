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В Идлибе зафиксировали нарушения режима прекращения огня 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: Reuters
Нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований за прошедшие сутки были зафиксированы в 11 местах идлибской зоны деэскалации в Сирии, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Сергей Соломатин.
"Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в идлибской зоне деэскалации. Так, в течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Джубб-эз-Зарур (четырежды), Сафсафа (трижды), Икко (дважды), Бшарфа, Дарх-абу-Асад и Бейт-Зиван провинции Латакия, Телль-Баззам (дважды) и Корназ провинции Хама, а также населенного пункта Мгарет-Марза провинции Алеппо, района Суккари (дважды) и северо-западной окраины города Алеппо", — говорится в сообщении.
Добавляется, что по состоянию на 12 декабря 16 тысяч 829 сирийцев, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших участников незаконных вооруженных формирований, попали под амнистию в Сирии.
Соломатин подчеркнул, что Центр призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.
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