В Идлибе зафиксировали нарушения режима прекращения огня

Нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований за прошедшие сутки были зафиксированы в 11 местах идлибской зоны деэскалации в Сирии , сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Сергей Соломатин

"Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в идлибской зоне деэскалации. Так, в течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Джубб-эз-Зарур (четырежды), Сафсафа (трижды), Икко (дважды), Бшарфа, Дарх-абу-Асад и Бейт-Зиван провинции Латакия, Телль-Баззам (дважды) и Корназ провинции Хама, а также населенного пункта Мгарет-Марза провинции Алеппо, района Суккари (дважды) и северо-западной окраины города Алеппо", — говорится в сообщении.

Добавляется, что по состоянию на 12 декабря 16 тысяч 829 сирийцев, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших участников незаконных вооруженных формирований, попали под амнистию в Сирии.

Соломатин подчеркнул, что Центр призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.