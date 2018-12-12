Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
К москвичам обратились с предупреждением
К москвичам обратились с предупреждением

Израильские военные блокировали столицу Палестины 

News.ru + ещё 8 20 часов назад
Фото: Israel Defense Forces/flickr.com
Израильские военные блокировали фактическую Рамаллах — фактическую столицу Палестины — после того, как в её окрестностях боевики убили двух граждан еврейского государства. Террористы открыли огонь по автобусной остановке из автомобиля.
«Исходя из понимания, что автомобиль скрылся в направлении Рамаллаха, мы сейчас перекрыли въезды в Рамаллах и выезды из города. Мы проводим там обыски и будем действовать в этом районе в обозримом будущем», — заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.
Как ранее писал News.ru, шесть израильтян пострадали в результате стрельбы, открытой 9 декабря по автобусной остановке из проезжающего автомобиля на Западном берегу реки Иордан
News.ru: последние новости
Эрдоган присоединил север Сирии к Турции Турция готовится к военной операции в Сирии С-300 нацелили на восток Сирии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Око за око: Китай решил ударить по Канаде98
Захарова напомнила Японии про требование СССР33
Кадыров назвал свое главное достижение за 11 лет2
К москвичам обратились с предупреждением1
Ученые назначили конец света на 16 декабря4
Видео
08:26
Захваченный украинский моряк озвучил требования
В мире Украина
03:26
Россия отреагировала на стрельбу в Страсбурге
Политика
01:00
Пока вы спали: Россияне выводят наличные с карт
Общество
05:04
«Трамп готовит блокировку Калининграда»
В мире
02:13
Пробами из дыры «Союза» займутся в ФСБ
Наука и техника
01:03
К москвичам обратились с предупреждением
Погода Новости Москвы
06:28
«Русский Кен» экстренно госпитализирован
Шоу-бизнес
33:31
Кадыров назвал свое главное достижение за 11 лет
Политика
00:52
ТЦ «МЕГА Белая Дача» горит
Пожары Происшествия
00:58
Детский «Хор Светлакова» спародировал «Ибицу»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение