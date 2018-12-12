Израильские военные блокировали столицу Палестины

Израильские военные блокировали фактическую Рамаллах — фактическую столицу Палестины — после того, как в её окрестностях боевики убили двух граждан еврейского государства. Террористы открыли огонь по автобусной остановке из автомобиля.

«Исходя из понимания, что автомобиль скрылся в направлении Рамаллаха, мы сейчас перекрыли въезды в Рамаллах и выезды из города. Мы проводим там обыски и будем действовать в этом районе в обозримом будущем», — заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.

Как ранее писал News.ru, шесть израильтян пострадали в результате стрельбы, открытой 9 декабря по автобусной остановке из проезжающего автомобиля на Западном берегу реки Иордан