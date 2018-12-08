Под Дамаском из-за взрыва мины погиб ребенок

Ребенок скончался в субботу в деревне аль-Джарба в пригороде Дамаска Восточная Гута из-за разрыва заложенной боевиками мины, еще двое детей пострадали, передает гостелеканал Сирии

"Один ребенок погиб, еще двое получили ранения в результате разрыва оставленной террористами мины в деревне аль-Джарба рядом с населенным пунктом ан-Нашабия", — заявил телеканалу источник в руководстве полиции провинции Дамаск.

Раненые дети госпитализированы в одну из больниц столицы Сирии, отметил источник.

Подобные инциденты в Сирии не редкость: террористы, покидая населенные пункты под натиском сирийской армии, закладывали взрывные устройства, иногда в жилых домах.

Восточная Гута была освобождена от террористов в мае. В освобожденных районах пригорода Дамаска активно ведутся восстановительные работы, идет процесс разминирования, ремонт инфраструктуры и дорог. Сирийские военные продолжают находить новые тоннели и склады с боеприпасами. Часть тоннелей по решению командования уничтожают.