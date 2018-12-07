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США обвинили российских военных в причастности к химатаке в Сирии 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Госдепартамент США обвинил сирийских и российских военных в причастности к инциденту с использованием слезоточивого газа в Алеппо, сообщает РИА «Новости».
«США располагают информацией о причастности российских и сирийских военнослужащих к инциденту со слезоточивым газом и считают, что обе страны используют его как возможность подорвать доверие к режиму прекращения огня в Идлибе», — говорится в заявлении Госдепа.
В заявлении США говорится, что сирийские военные могли изготовить образцы и загрязнить место инцидента до появления там специалистов ОЗХО.
Госдепартамент призвал Россию не мешать расследованию и обеспечить безопасность независимых экспертов.
Ранее сообщалось, что 24 ноября в Алеппо произошел обстрел жилых районов снарядами со слезоточивым газом, пострадали 46 человек. Минобороны России возложило ответственность за атаку на боевиков.
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