Al-Alam (Иран): российский обман и сирийское молчание

Al-Alam (Иран) , прибегает российская сторона в Сирии? Появление видео поставки С-300 в Сирию не было ошибкой: Москва позволила увидеть лишь то, что хотела показать. Даже в ЦРУ не обратили внимания на спецификацию поставленной модели С-300ПМ-2 — в ней могут использоваться определенные боеприпасы, предназначенные для С-400. К каким еще «трюкам», как называет их Самир Фацца из, прибегает российская сторона в Сирии?

С момента как Москва объявила о намерении поставить систему С-300 Сирии, которой теперь она владеет, об этом велось много разговоров, и лишь одно единственное видео запечатлело момент доставки системы в сирийский аэропорт. Начиная с сионистской ракетной бомбардировки, произошедшей вечером 30 октября этого года, и заканчивая этим видео, я постараюсь ответить на три очень важных и серьезных вопроса: что это за система, которую получила Сирия? Каковы ее наиболее важные характеристики? Что зафиксировали сионистские спутники-шпионы на сирийском объекте? Как мы можем описать завершение противостояния 30 октября?

Вы увидите то, что мы хотим, чтобы вы увидели.

Великобритании и Когда президента Путина спросили, как им удалось доставить все это в Сирию так, чтобы никто этого не заметил, особенно ЦРУ, он сказал, что ЦРУ — старая и мощная структура, но она не знает всего и не должна все знать. Эта российская философия может быть распространена на все государственные ведомства, особенно в области обороны и безопасности. Сирию атаковал не только сионистский враг: нападения совершались и со стороны США Франции с использованием ракет и управляемых бомб, некоторые из которых были запущены с очень больших дистанций. Для этого типа боеприпасов требуются системы противовоздушной обороны с определёнными характеристиками.

Мы все помним слова министра обороны России Шойгу, когда он объявил о начале поставок ракетных систем С-300 в Сирию, подтвердив, что дальность их действия превышает 250 километров. Это позволяет нам утверждать, что характеристики сирийской версии лучше даже более поздней версии комплекса — С-300ПМ-2. Это касается не только радиуса действия, но и других спецификаций, таких как изменение курса ракеты во время полета для противодействия другой более опасной цели, чем предполагаемая на момент запуска, и возможность использования определенных боеприпасов, предназначенных для систем С-400.

Поскольку ракеты С-400 отличаются от своих предшественников С-300ПМ-2, они способны уничтожать все типы воздушных целей, а именно крылатые ракеты, малогабаритные самолеты и все типы боевых самолетов, в том числе самолеты-призраки, что недоступно для любой другой крупной системы противовоздушной обороны. Тем самым россияне прибегли к специальному «трюку», введя модификации в системы, предназначенные для Сирии, что позволит им использовать боеприпасы одной из самых опасных ракетных систем С-400 (48Н6ДМ), наиболее важной характеристикой которых является уничтожение крылатых ракет. Другими словами, сирийская система сочетает в себе новейшие спецификации ракет С-300 и некоторые характеристики С-400, что соразмерно с вызовами, которые представляет собой конфронтация с сионистским врагом, а также с Америкой и ее союзниками. Судя по этим фактам, мы можем описать сирийские системы как оружие комплексной сборки, и заключить, что Москва позволила увидеть лишь то, что хотела показать.

Как будто платформ С-300ПМ-2 недостаточно

24 октября сайт «Дефенс апдейт» (Defense update) опубликовал отчёт со спутниковыми изображениями, в котором говорится, что израильский спутник-шпион зафиксировал базу, на которой размещена ракетная система С-300. Она расположена к северо-западу от города Масьяф в горном районе в 30 километрах от Средиземного моря. Со своего нынешнего местоположения сирийские ракеты доминируют в зоне радиусом до 250 километров, охватывая все воздушное пространство Ливана, восточную часть Кипра, часть южной Турции и северного Израиля вплоть до Тивериадского озера. На изображениях видны четыре платформы С-300 в режиме развертывания, в то время как обнаружить никакие дополнительные объекты, скрытые камуфляжными сетями, не удалось. Однако неожиданностью стало то, что эти снимки свидетельствуют о наличии платформы для запуска ракет С-400, которая находится в состоянии боевой готовности в 1,3 километра от сирийской батареи С-300. Это уникальная ситуация, которая содержит в себе опасные признаки, в том числе:

1. Сирийские системы противовоздушной обороны С-300 защищены российскими системами противовоздушной обороны С-400, по меньшей мере во время обучения сирийских военных тому, как использовать данные системы. Это стратегическое решение, которое будет иметь серьезные последствия для баланса сил в регионе в целом.

2. Сирийская противовоздушная оборона пользуется огромными техническими возможностями системы С-400, развернутой на этом участке, которая неизбежно связана с командованием ПВО на базе Хмеймим. Это касается в том числе мониторинга, отслеживания и защиты от помех.

3. Это обеспечивает глубину обороны, необходимую сирийской арабской армии для восстановления сети противовоздушной обороны, чтобы укрепить свои позиции и освоить вновь поставленные системы благодаря Командному пункту противовоздушной обороны.

Ночь на 30 октября 2018 года — вершина айсберга

Прежде чем говорить об агрессии 30 ноября этого года, я должен упомянуть о заявлении официального представителя Минобороны России , которое тот сделал несколько недель назад. Он сообщил, что сирийские подразделения ПВО также получили автоматизированную систему управления «Поляна-Д4». Тем самым это подтверждает то, что я говорил ранее: видео доставки С-300 в Сирию было опубликовано специально и не является случайной утечкой информации. Представитель добавил, что это автоматизированная система связи, которая связана с несколькими батальонами ПВО, а также системами «Бук», «Панцирь», «Тунгуска», ракетными платформами С-200 и «Печора». Это даёт возможность собирать и обрабатывать информацию со всех сторон, используя 20 каналов связи с системой. Также система способна отслеживать 500 целей и преследовать 250 из них. Она может автоматически и напрямую управлять 14 ракетами различных типов на площади до 640 тысяч квадратных километров. Поскольку военно-воздушные силы также связаны с системой, она способна направлять их, а также любой дружеский самолёт, снабжая его точными изображениями местности, что позволяет системе противовоздушной обороны различать дружеские и вражеские объекты, с одной стороны, а с другой, пилот может запустить ракету класса «воздух-воздух» против вражеского самолета, не видя его, но исходя из данных, предоставленных системой. Все эти действия отнимают максимум три секунды.

Прошло около 75 дней с тех пор, как Сирия получила системы С-300, в течение которых военно-воздушные силы противника не решались проводить какие-либо действия. Он прибегал лишь к использованию ракетных систем класса «земля-земля», чтобы атаковать сирийские объекты, однако 30 ноября эти ракеты и самолёты столкнулись с более передовыми средствами ПВО по сравнению с теми, что мне были известны до сих пор. Автоматическое управление ПВО и радары С-300 и С-400 продемонстрировали новый, более продвинутый уровень обнаружения целей и противодействия им. Показатель составил практически 100%, поэтому я остановлюсь только на двух фактах.

1 — Некоторые из вражеских ракет были перехвачены вблизи пограничных селений, и не достигли воздушного пространства над Дамаском и его окрестностями, несмотря на интенсивные, широкомасштабные и волнообразные регулярные атаки.

2 — Враг не смог попасть ни в одну из систем противовоздушной обороны, которые отреагировали на агрессию, несмотря на то, что подвергались ударам неоднократно. Оказалось, что одна из резервных систем ударила по вражескому самолету, когда до уничтожения оставалось всего несколько десятков метров. Инцидент был зафиксирован на видео в качестве попытки повторить сценарий с разрушением одной из систем «Панцирь» в предыдущей агрессии в этом году.

Заключение

Более полутора месяца назад американские СМИ сообщили, ссылаясь на экспертов, что премьер-министр Израиля Нетаньяху на еженедельном заседании кабинета министров заявил, что встретится с президентом России Путиным в ближайшее время и предпочёл бы провести переговоры с Путиным в определенную дату в попытке вернуть ключи от сирийского воздушного пространства. Другими словами, как только российские специалисты покинут объекты размещения С-300 ВВС Израиля и американские истребители начнут их уничтожение или по крайней мере Израиль хочет добиться отказа России от идеи передачи новых самолетов МИГ-31 сирийским ВВС и дополнительных систем ПВО «Бук-М3» несмотря на развитие определенных событий в регионе. Тель-Авив также хочет, чтобы Министерство обороны России не подключало сирийские батареи С-300 к компьютерной сети системы противовоздушной обороны С-400 в Хмеймиме. Невзирая на это сирийской противовоздушной системе будет доступна информация обо всех самолётах на расстоянии до 600 километров от ее ракетных батарей.

Это линии нынешнего противостояния и его перспективы. Цель — не противостоять время от времени сионистским бомбам или американским ракетам, а подготовиться к грядущему завершающему противостоянию, которое получило название проектов «сделки века». Эти линии не нацелены на решение палестинской проблемы, за ними последуют другие проекты: массовые депортации последователей тех или иных религий и сект, племен, новые карты, экономические зоны, военные союзы. Все они направлены на то, чтобы сделать Израиль центром региона и жемчужиной его короны, а Сирию и ее союзников превратить во врагов мира и стабильности. Они открывают дверь перед войной, и, возможно, агрессия и бомбардировка из Танфы — это робкий и нерешительный шаг к этим дверям.