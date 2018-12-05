СМИ Сирии сообщили о жертвах в результате ударов коалиции США по Хаджину

Сирийские СМИ сообщают о регулярных ударах коалиции по мирным районам Сирии под предлогами «помощи отрядам "Сирийских демократических сил"». Коалиция США нанесла удары по сирийскому городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор . В результате этого пять человек погибли. Об этом сообщает сирийское национальное агентство SANA. «Пять человек погибли и еще несколько получили ранения в результате авианалета самолетов международной коалиции на город Хаджин», — говорится в сообщении. Сирийские СМИ сообщают о регулярных ударах коалиции по мирным районам Сирии под предлогами «помощи отрядам "Сирийских демократических сил"». Также сообщалось о жертвах в результате применения коалицией белого фосфора. В связи с этим Дамаск призвал ООН принять меры в отношении виновных и прекратить незаконное пребывание коалиции на территории арабской республики.