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СМИ Сирии сообщили о жертвах в результате ударов коалиции США по Хаджину 

ТК «Звезда» + ещё 4 36 минут назад
Фото: EPA
Сирийские СМИ сообщают о регулярных ударах коалиции по мирным районам Сирии под предлогами «помощи отрядам "Сирийских демократических сил"».
Коалиция США нанесла удары по сирийскому городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор. В результате этого пять человек погибли. Об этом сообщает сирийское национальное агентство SANA.
«Пять человек погибли и еще несколько получили ранения в результате авианалета самолетов международной коалиции на город Хаджин», — говорится в сообщении.
Сирийские СМИ сообщают о регулярных ударах коалиции по мирным районам Сирии под предлогами «помощи отрядам "Сирийских демократических сил"».
Также сообщалось о жертвах в результате применения коалицией белого фосфора. В связи с этим Дамаск призвал ООН принять меры в отношении виновных и прекратить незаконное пребывание коалиции на территории арабской республики.
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