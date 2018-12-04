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Израиль надеется, что Ливан воздержится от агрессивных действий 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: АFP 2018 / Ahmad Gharabli
Израиль не вынашивает никаких планов в отношении Ливана, кроме поиска туннелей "Хезболлах" на границе, и надеется, что Бейрут также воздержится от агрессии, заявил РИА Новости посол Израиля в России Гарри Корен.
Ранее израильские военные объявили о начале операции "Северный щит", в ходе которой они намерены найти и уничтожить трансграничные туннели, прокладываемые ливанским движением "Хезболлах" для тайной переброски боевиков на территорию еврейского государства.
"Тот туннель, который был обнаружен нашей армией сегодня на севере Израиля проникает на территорию Израиля на десятки метров. Цели у "Хезболлы" были явно агрессивные, и мы больше не могли этого никак терпеть. Сколько операция будет продолжаться, я не берусь сказать. Мы проводим работу по обнаружению туннелей, подчеркиваю, на нашей территории. И пока другая сторона воздержится от каких-то реакций, то не должно быть никаких опасений. У нас нет никаких планов, помимо уничтожения инженерным путем проникающих туннелей. Мы надеемся, что с другой стороны не будет никаких агрессивных реакций", — сказал посол.
Он подчеркнул, что "деятельность "Хезболлах" нарушает все резолюции Совета Безопасности ООН, в том числе, самую последнюю и актуальную из них — резолюцию 1701, а также резолюцию 1559". "Мы надеемся, что Россия как член СБ ООН осудит действия "Хезболлах", — добавил израильский дипломат.
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