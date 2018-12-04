Израиль надеется, что Ливан воздержится от агрессивных действий

Ранее израильские военные объявили о начале операции "Северный щит", в ходе которой они намерены найти и уничтожить трансграничные туннели, прокладываемые ливанским движением "Хезболлах" для тайной переброски боевиков на территорию еврейского государства.

"Тот туннель, который был обнаружен нашей армией сегодня на севере Израиля проникает на территорию Израиля на десятки метров. Цели у "Хезболлы" были явно агрессивные, и мы больше не могли этого никак терпеть. Сколько операция будет продолжаться, я не берусь сказать. Мы проводим работу по обнаружению туннелей, подчеркиваю, на нашей территории. И пока другая сторона воздержится от каких-то реакций, то не должно быть никаких опасений. У нас нет никаких планов, помимо уничтожения инженерным путем проникающих туннелей. Мы надеемся, что с другой стороны не будет никаких агрессивных реакций", — сказал посол.