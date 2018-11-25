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Эксперт не исключил повторных провокаций в Алеппо 

RT на русском + ещё 38 3 часа назад
Фото: Reuters
Профессор Дипломатической академии МИД России эксперт по Ближнему Востоку Александр Вавилов в разговоре с RT прокомментировал информацию о том, что 24 ноября северо-западные кварталы сирийского Алеппо обстреляли террористы.
Он напомнил, что российская сторона заранее сообщала о готовящейся провокации, однако никакой реакции западного мира на последовало.
«Мы об этом предупреждали, поскольку предвидели. Поэтому сейчас туда направились помогать наши специалисты по химической защите. Другой реакции от Запада ожидать было невозможно, поскольку сейчас главная их цель — закрепиться в Сирии, добиться расчленения страны. Кроме того, свергнуть законно избранный правящий режим в САР во главе с Башаром Асадом. Для этого и устраиваются подобные провокации. И в Алеппо они будут осуществляться ещё неоднократно», — сказал он.
Вавилов также отметил, что боевики предположительно использовали боеприпасы, начинённые хлором, который, по его словам, попадает в руки к террористам извне.
«Были неоднократно у нас и у сирийской разведки данные, что сами западники передают. И так называемые «Белые каски», которые Великобританией взращиваются и финансируются, извне подбрасывают им материалы, чтобы они совершали подобного рода провокации. А потом всё валят на сирийский режим. Хотя сирийцы своё оружие под контролем ОЗХО ещё в 2014 году полностью уничтожили. А вот американцы, которые трубят на всех перекрёстках, что против химоружия, свои химические арсеналы не думают уменьшать», — подчеркнул эксперт.
При этом Вавилов не исключил, что, вероятно, «Белые каски» уже «заранее сняли фейковые видео» по данному обстрелу.
Ранее СМИ сообщили, что число пострадавших при обстреле боевиками Алеппо возросло до 107 человек.
RT на русском: последние новости
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Комментарии
Башар Асад , Александр Вавилов , МИД , ОЗХО , Ближний Восток , В мире
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