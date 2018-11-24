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Haaretz: Роухани сравнил Израиль с раковой опухолью 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Ирана Хасан Роухани назвал Израиль "раковой опухолью", созданной западными странами для продвижения своих интересов на Ближнем Востоке. Об этом сообщает газета Haaretz.
Об этом иранский президент заявил в ходе выступления на конференции исламского единства в Тегеране. Издание подчеркивает, что иранские лидеры часто резко высказываются об Израиле и предсказывают его крах, однако Роухани, умеренный в этом отношении, редко использует такую риторику.
Отмечается, что в ходе своего выступления президент Ирана продолжал называть Израиль "поддельным режимом", созданным западными странами.
Ранее сообщалось, что Роухани призвал мусульман объединиться против США.
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Хасан Роухани , Газета "Гаарец" , Ближний Восток , В мире , Израиль , Иран
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