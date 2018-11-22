В Анкаре назвали отношения России и Турции совершенными

Москвы и Анкары совершенные отношения, которые продолжают укрепляться и улучшаться, заявил член Совета безопасности внешней политики администрации президента Турции Исмаил Сафи на конференции «Российско-турецкие отношения: формируя образ будущего».

«Раньше мы бились с проблемами вокруг помидоров и баклажанов, а теперь, два дня назад, мы вместе отмечали завершение строительства морского участка газопровода «Турецкий поток», — сказал он, передает ТАСС.

Сафи напомнил, что продолжается реализация проекта строительства атомной электростанции «Аккую» , реализуется договор по приобретению ЗРС С-400.

«Реализация всех этих проектов важна не только с точки зрения экономики, но и с точки зрения отношений между нашими народами. Сейчас у нас совершенные отношения, которые продолжают укрепляться и улучшаться», — добавил он.

Ранее на этой неделе президент России Владимир Путин , прибывший с визитом в Стамбул для участия в церемонии завершения строительства морского участка «Турецкого потока», заявил, что этот газопровод показал эффективность взаимодействия с Анкарой в решении самых сложных проблем.

Конференция «Российско-турецкие отношения: формируя образ будущего» проходит в Анкаре с 22 по 23 ноября при участии членов российского и турецкого правительства и экспертов. На встрече обсуждаются перспективы двусторонних отношений между странами.