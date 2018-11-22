Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Анкаре назвали отношения России и Турции совершенными 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 2 часа назад
Фото: Reuters
У Москвы и Анкары совершенные отношения, которые продолжают укрепляться и улучшаться, заявил член Совета безопасности внешней политики администрации президента Турции Исмаил Сафи на конференции «Российско-турецкие отношения: формируя образ будущего».
«Раньше мы бились с проблемами вокруг помидоров и баклажанов, а теперь, два дня назад, мы вместе отмечали завершение строительства морского участка газопровода «Турецкий поток», — сказал он, передает ТАСС.
Сафи напомнил, что продолжается реализация проекта строительства атомной электростанции «Аккую», реализуется договор по приобретению ЗРС С-400.
«Реализация всех этих проектов важна не только с точки зрения экономики, но и с точки зрения отношений между нашими народами. Сейчас у нас совершенные отношения, которые продолжают укрепляться и улучшаться», — добавил он.
Ранее на этой неделе президент России Владимир Путин, прибывший с визитом в Стамбул для участия в церемонии завершения строительства морского участка «Турецкого потока», заявил, что этот газопровод показал эффективность взаимодействия с Анкарой в решении самых сложных проблем.
Конференция «Российско-турецкие отношения: формируя образ будущего» проходит в Анкаре с 22 по 23 ноября при участии членов российского и турецкого правительства и экспертов. На встрече обсуждаются перспективы двусторонних отношений между странами.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Какое России дело до правил престолонаследия в Саудовской Аравии Россия посетовала на отказ США признать применение белого фосфора в Сирии Шойгу обсудил с министром обороны Турции ситуацию в Идлибе
Комментарии1
Владимир Путин , Администрация Президента РФ , АЭС Аккую , ИТАР-ТАСС , Ближний Восток , В мире , Анкара , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Двух подозреваемых в изнасиловании дознавателя освободят188
Пельш экстренно госпитализирован9
США испытали новое ядерное оружие89
Свадьба Алибасова взбесила Садальского47
Труба рухнула на людей у метро в Москве92
Видео
00:27
«Пульсирующий монстр» вылез из канализации в Техасе
Наука
00:18
Труба рухнула на людей у метро в Москве
Происшествия Другое
01:43
РФ предостерегла Киев от авантюр
Политика
02:58
Врачи не могут помочь Басилашвили
Шоу-бизнес
00:32
США испытали новое ядерное оружие
Войска Армия
00:18
Пельш экстренно госпитализирован
Шоу-бизнес
00:15
Бледанс прервала странное молчание о беременности
Шоу-бизнес
00:53
В Раде создали новое объединение
Украина В мире
01:19
Двух подозреваемых в изнасиловании дознавателя освободят
Происшествия
01:28
Голого взломщика поймали после серии странных краж
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение