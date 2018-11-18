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Ученые рассказали о демографическом будущем Израиля
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Ученые рассказали о демографическом будущем Израиля 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Израиль может превратится к 2050-2060 годам в одну из самых перенаселенных стран мира при нынешних темпах рождаемости, свидетельствуют данные из отчета, подготовленного израильскими профессоров экономики для открывшегося сегодня в Тель-Авиве симпозиума "Тесное будущее 2050", приводит газета The Marker.
Если сейчас плотность населения в Израиле чуть превышает 400 человек на квадратный километр, что близко к ряду европейских стран, но меньше, чем, к примеру, в Южной Корее, то к середине столетия плотность дойдет до 700 человек, а к 2060 году начнет приближаться к 800. Это больше, чем в любой развитой стране, следует из материала.
Одни из авторов отчета профессор Хайфского Техниона Рахель Альтерман и профессор Мануэль Трахтенберг, в прошлом возглавлявший комиссию по реформам в экономике, видят только один выход из будущей жизни в переполненной стране — пересмотр демографической политики и строительство небоскребов, подчеркивает The Marker.
Переход к очень высоким зданиям изменит социальную структуру израильского общества, деревенской местности с одноэтажными домами практически не останется. К 2050 году, как предсказывают профессора, большая часть жизни уйдет под землю — торговые центры, концертные залы, предприятия, большая часть транспортных коммуникаций.
По мнению авторов исследования, 98% населения будут жить в небоскребах. При этом ученые констатируют, что жизнь в небоскребах требует другой модели семьи. В этом отношении часто приводят в пример Сингапур, где большинство населения живет в небоскребах. Однако в Израиле рождаемость 3,1 ребенок на семью, а в Сингапуре — 0,9.
И хотя небоскребы неподходящее место для жизни сотен многодетных семей, другого будущего израильские ученые пока не видят.
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