Ещё
Сирийские войска разгромили последний оплот ИГ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Цекало возмутил россиян
Цекало возмутил россиян

ИГ выбили из еще одного последнего оплота 

Lenta.ru + ещё 6 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Правительственная армия Сирия завершила операцию в районе последнего оплота «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) на юге страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генштаб сирийской армии.
«Наши доблестные войска после серии точных военных операций разгромили форпост террористической группировки "Исламское государство", который находился в труднодоступной каменистой местности, и захватили большое количество оружия», — говорится в сообщении.
Речь идет о каньоне Телль-эс-Сафа в провинции Эс-Сувейда, который располагается в 92 километрах от Дамаска.
12 сентября сообщалось, что США и курды начали наступление на последний оплот ИГ в городе Хаджин в провинции Дэйр-эз-Зор.
До этого сирийская армия продвинулась вглубь Эс-Сувейды, где, по сообщениям военных, базировались последние подразделения группировки.
Последние новости
Россиянам разрешили скачать все данные о себе из «ВКонтакте» Путин дал старт «Турецкому потоку» Названы причины невозможности повсеместного долголетия россиян
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дно пройдено: Украину смоет «Турецким потоком»393
Стала известна судьба квартиры Осина51
Старт «Турецкого потока», хитрый ход Украины и другие события дня2
Найдено массовое захоронение погибшей цивилизации2
Украинцы перекрыли дорогу в Киев
Видео
07:54
Путин пообещал ответ США за ДРСМД
Политика В мире
02:01
Цекало возмутил россиян
Шоу-бизнес
03:39
Эрдоган почтительно обратился к Путину
Политика
02:23
Убивший жену фотограф потребовал части ее наследства
Происшествия
03:15
Японский режиссер назвал русских холодными
Общество
01:43
ЕС вмешается в ситуацию в Азовском море
В мире
01:16
«Дала по физиономии»: ссора Гундаревой и Дорониной
Шоу-бизнес Статьи
00:30
Последнее слово Януковича
В мире Политика
03:57
Объяснено внезапное молчание Насти Рыбки
В мире
01:02
Найдено массовое захоронение погибшей цивилизации
Наука Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение