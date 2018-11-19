Сирийские войска разгромили последний оплот ИГ

ИГ выбили из еще одного последнего оплота

Правительственная армия Сирия завершила операцию в районе последнего оплота «Исламского государства» ( ИГ , запрещена в России ) на юге страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генштаб сирийской армии.

«Наши доблестные войска после серии точных военных операций разгромили форпост террористической группировки "Исламское государство", который находился в труднодоступной каменистой местности, и захватили большое количество оружия», — говорится в сообщении.

Речь идет о каньоне Телль-эс-Сафа в провинции Эс-Сувейда, который располагается в 92 километрах от Дамаска.

12 сентября сообщалось, что США и курды начали наступление на последний оплот ИГ в городе Хаджин в провинции Дэйр-эз-Зор.

До этого сирийская армия продвинулась вглубь Эс-Сувейды, где, по сообщениям военных, базировались последние подразделения группировки.